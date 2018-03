3. Hollywoodi legend Katharine Hepburn on rekordiraamatuis näitlejana, kes on võitnud enim Oscareid - kõik neli olid parima naispeaosatäitmise eest. Viimase Oscari võitis Hepburn 1981. aasta filmiga "Kuldse järve ääres". Toona võttis auhinna tema asemel vastu tulevase megastaari Angelina Jolie isa Jon Voight (kes ise oli 1979. aastal pälvinud parima meespeaosatäitja Oscari filmiga "Kojutulek").

4. Parima režissööri auhinna nominatsiooni on kõigi nende aastakümnete jooksul saanud vaid viis naist: Lina Wertmüller ("Seitse graatsiat", 1977), Jane Campion ("Klaver", 1994), Sofia Coppola ("Tõlkes kaduma läinud", 2004), Kathryn Bigelow ("Piinakamber", 2010) ja Greta Gerwig tänavu oma debüütmängufilmi "Lady Bird" eest.

5. Kõige enam Oscareid - 11 - on võitnud kolm filmi: "Ben-Hur" (1959), "Titanic" (1997) ning "Sõrmuste isand: Kuninga tagasitulek" (2003). Viimane oli ainus, mis pälvis auhinna kõigis kategooriates, milles ta nomineeritud oli.

6. Ka neid filme, mis on pälvinud nn suure viisiku, on kolm: "See juhtus ühel ööl" (1934), "Lendas üle käopesa" (1975) ja "Voonakeste vaikimine" (1991). Suure viisiku moodustavad kategooriad on: parim film, parim režissöör, parim naispeaosatäitja, parim meespeaosatäitja, parim stsenaarium (mugendatud või algupärand).

7. Kõigi aegade noorim Oscari võitja oli näitleja Ryan O'Neali ("Armastuse lugu") tütar Tatum O'Neal, kes 1973 filmiga "Paberkuu" kuldmehikest võites oli vaid kümnene.

8. Ka Hollywoodi kuldajastu lapstäht Shirley Temple pälvis kuueaastaselt Oscari, kuid see oli nn noorteauhind (Juvenile Award), mida jagati üürikest aega.

9. Vanim Oscari võitja on Christopher Plummer, kes parima meeskõrvalosatäitja auhinda ("Algajad") pälvides oli 82aastane. "Heliseva muusika" legendil on võimalik omaenda rekord purustada: tänavu, 88aaastasena, kandideerib ta samas kategoorias uuesti filmiga "Kogu maailma raha". Ridley Scott palus vanameistrit kiirkorras asendama seksiskandaaliga häbistatud Kevin Spaceyt, kelle ta oli viimasel hetkel filmist välja lõiganud.

10. Ainsate näitlejatena on postuumselt Oscari võitnud Peter Finch ("Network") ja Heath Ledger ("Pimeduse rüütel"). Ledgeri Oscar - ning kogu tema varandus - kingiti tema ainsale tütrele Matildale, kelle ema on näitlejanna Michelle Williams.

11. Oscari kujud kuuluvad põhimõtteliselt Ameerika Filmiakadeemiale. Kui mõni võitja või tolle pärija tahab oma kuju maha müüa, peab ta seda esmalt pakkuma akadeemiale - hinnaga üks dollar! See ei kehti aga enne 1950 aastat välja antud auhindade puhul. Orson Wellesi Oscar "Kodanik Kane'i" eest müüdi 2011. aastal enam kui 800 000 dollariga.

12. 1999. aastal kandideerisid nii Cate Blanchett kui ka Judi Dench Oscarile kuninganna Elizabethi rolliga. Võitis Dench, kes oli filmis "Armunud Shakespeare" legendaarset monarhi kehastanud vaid kaheksa minutit. Parima naispeaosatäitja Oscar läks Blanchetti asemel "Shakespeare'i" tähele Gwyneth Paltrow'le (kelle nutusest tänukõnest sai klassika!).

13. Meryl Streep on Oscari nominendiks esitatud 21 korral, viimati tänavu filmiga "Salajased paberid". Võitjaks on ta tulnud kolmel korral. Nominatsioonide arvukuse poolest järgnevad briti filmilegendile Katharine Hepburn ja Jack Nicholson 12 nominatsiooniga.

14. Esimese Oscari võitis Meryl Streep filmiga "Kramer Krameri vastu". Tema ja Dustin Hoffmani tegelaskuju poega kehastas võrratult Justin Henry, kes oli kaheksa-aastane, kui ta esitati parima meeskõrvalosatäitja Oscari nominendiks. Ta oli kõige noorem näitleja, kes Oscari nominendiks on esitatud - ning seda rekordit pole keegi tänini purustanud.

15. Cedric Gibbonsi disainitud Oscari kuju on üllatavalt raske - see kaalub ligi neli kilo! Kuid Teise maailmasõja ajal valmistati kujukesi metallinappuse tõttu kipsist.

16. 2000. aastal elas Ameerika Filmiakadeemia üle kohutava ehmatuse: kaks meest röövisid kastid 55 Oscari kujukesega. Õnneks saadi kõik kujud peale kolme kätte - kastid leiti prügihunnikust. Kolm aastat hiljem avastas FBI veel ühe Oscari uimastitega seotud läbiotsimise käigus.

17. 1940 rikkus Los Angeles Times filmiakadeemia embargot ning avaldas kõigi võitjate nimed enne tseremooniat. Seetõttu kehtestas akadeemia pitseeritud ümbrike süsteemi, mis on käibel tänapäevani.

18. Kõigi aegade hirmsaim Oscari-prohmakas on samuti seotud ümbrikega, nimelt nende sassiminekuga - mullu kuulutati võitjaks vale film.

19. Legendaarne lavastaja Alfred Hitchcock esitati parima režissööri auhinna nominendiks viiel korral, kuid jäi alati tühjade pihkudega.

20. Auhinnad võivad ka viiki jääda: esmakordselt juhtus see viiendal galal, kui parima meespeaosatäitja Oscar läks jagamisele Wallace Beery ("Tšempion") ja Fredric Marchi ("Dr. Jekyll ja mr. Hyde") vahel. Beery oli tegelikult saanud ühe hääle vähem kui March, kuid see läks siiski arvesse viigina.

21. Helilooja John Williams pälvis tänavu Oscari nominatsiooni juba 51. korda - sedapuhku uue "Tähesõdade" filmi "Viimased jedid" muusikaga. Sellega purustas ta omaenda rekordi. 2016. aastal sai Williams 50 nominatsiooni ning tõusis aastate jooksul enim nominatsioone saanud isikuks. Esimest korda esitati ta Oscari kandidaadiks 1967 filmiga "Nukkude org".

22. Enim kordi - 19 - on galaõhtut juhtinud USA telelegend Bob Hope.

23. Pikima kõne kandis 1943. aastal ette Greer Garson, kes oli pälvinud "Mrs. Miniveriga" parima naispeaosatäitja auhinna. Tema tänuavaldused kestsid ... viis ja pool minutit!

24. Parima võõrkeelse filmi kategooria toodi sisse 1957. aastal. Seni oli välismaiseid filme tunnustatud lihtsalt eripreemiaga.

25. 1938. aastal lükati gala vihma ja üleujutuse tõttu edasi. Nädal hiljem ei tulnud sellele peaaegu keegi - isegi konferansjee George Jessel oli haigestunud ning teda asendas Bob "Bazooka" Burnsi nimeline koomik.

26. Parima täispika animafilmi kategooria lisati alles 2001. aastal. Võitjaks tuli "Shrek".

27. Kahel järjestikusel aastal on auhinna võitnud vaid viis näitlejat: Spencer Tracy, Luise Rainer, Katharine Hepburn, Jason Robards ja Tom Hanks.

28. Režissööridest on sama saavutusega hakkama saanud vaid John Ford ja Joseph Mankiewicz.

29. Tänavused nominendid James Ivory ("Kutsu mind oma nimega" stsenarist ja kaasprodutsent) ja Agnés Varda (dokfilmi "Palged, paigad" stsenarist ja režissöör) on vastavalt kõigi aegade vanim meessoost nominent ja kõigi aegade vanim naissoost nominent. Mõlemad on 89aastased. Juhul, kui mõlemad võidavad, napsab kõigi aegade vanima võitja tiitli Varda - prantsuse režissöör on Ivoryst kaheksa päeva vanem.