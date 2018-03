Laupäeva õhtul toimuvas „Eesti laulu“ finaalis saame viimaks teada, kes on Eesti esindajaks Eurovisioni lauluvõistlusel Portugalis. Juba täna, päev varem, on kõik finalistid suurhallis kohal, et oma lavaesitusele viimane lihv anda - seda ikka selleks, et homsel suurel finaalõhtul endast maksimum anda.

„Eesti laulu“ finaalis võistlevad:

1. Karl-Kristjan & Karl Killing (ft. WATEVA) „Young“