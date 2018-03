Sel aastal tervitab Eesti rõivadisain moesõpru Kultuurikatlas ning pakub kevadist inspiratsioonilaengut juba 22.-24. märtsil, mil leiab aset neljateistkümnes Tallinn Fashion Week. Värskete trendituulte saatel astuvad publiku ette nii kodumaised disainitähed kui ka värviküllane lastemood, koondudes üheskoos põnevaks ja kahtlemata vaatemänguliseks moenädalaks.

Alanud on kevadise Tallinn Fashion Weeki piletimüük, mis tervitab disainisõpru 22.-24. märtsil Kultuurikatlas toimuval moenädalal. Kolm päeva kestev moemaraton toob pealtvaatajate ette tuntud rõivabrändid ja kodumaise moekunsti tipptegijad ning esmakordselt leiab TFW programmist ka spetsiaalse, vaid lasterõivaste disainereid ja kaubamärke esitleva päeva.



Kevadise moenädala avaetendusel astub lavale Tallinn Fashion Weeki esitleja River Island, kes on ühtaegu nii rahvusvaheliselt edukas trendisuunaja kui ka kohaliku moeskeene ja disainerite toetaja. Tuntud stilisti Johanna Eenma poolt stiliseeritud show eesmärgiks on pakkuda põnevaid inspiratsiooniampse neile, kes armastavad kodumaist rõivaloomet tänavamoega kombineerida, väärtustades samal ajal nii rahvusvahelisi trende kui ka Eesti moedisaini isikupära.

River Islandi etenduse järel astuvad TFW lavale Triinu Pungits, Beatrice, Diana Arno, Tallinn Design House ning Amanjeda Sport Couture. Moenädala teisel päeval ehk 23. märtsil esitlevad värskeid kollektsioone Monton, Diana Denissova, Mammu Couture, Ketlin Bachmann, Aldo Järvsoo ja Riina Põldroos.



Kevadise Tallinn Fashion Weeki viimane päev ehk 24. märts kuulub aga pisikestele disainifännidele, sest Kultuurikatel täitub mängulise, vaid lasterõivaste disaineritele keskenduva päevaga. Nii suurtele kui väikestele moesõpradele pakuvad uut ja inspireerivat trendiassortiid Mimi Disain, Dadamora, Bebe Organic, Amiki, Vilve Unt, Klikkklakk ning Kalamaja Printsess.



Tallinn Fashion Weeki piletid on tänasest müügil nii Piletilevi müügipunktides kui ka veebis.



Tallinn Fashion Weeki programm



Neljapäev 22.03

18.00 River Island, Triinu Pungits

19.30 Beatrice, Diana Arno

21.00 Tallinn Design House, Amanjeda by Katrin Kuldma

Reede 23.03

18.00 Monton

19.30 Diana Denissova, Mammu Couture

21.00 Embassy of Fashion: Ketlin Bachmann, Aldo Järvsoo, Riina Põldroos

Laupäev 24.03

16.00 Mimi Disain, Dadamora

17.30 Bebe Organic, Amiki, Vilve Unt

19.00 Klikkklakk, Kalamaja Printsess

Tallinn Fashion Weeki piletid on saadaval nii Piletilevis kui ka üritusel kohapeal. Kevadise moenädala esitlejaks on River Island ning ürituse toimumisele aitavad kaasa Kaubamaja, Goldtime, DHL, Kevin.Murphy, Sokos Hotel, Valge Klaar, Oriflame, RGB, Kultuurikatel ja Torres.



Tallinn Fashion Weeki ametlik meediapartner on Õhtuleht.