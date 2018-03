Legendaarsed pinged Rolling Stonesi staaride Mick Jaggeri ja Keith Richardsi vahel pole ka poole sajandiga kadunud.

Kitarrist avaldas hiljutises intervjuus arvamust, et 2016. aasta detsembris 73 aasta vanuses kaheksanda lapse saanud Micki titevabrikule tuleks lõpp teha.

„Mick on üks vana kiimakott,“ ütles Richards Wall Street Journal Magazine'ile. „Aeg on vasektoomiale minna - selles vanuses ei tohi ju isaks saada. Vaesed lapsed!“

I deeply regret the comments I made about Mick in the WSJ which were completely out of line. I have of course apologised to him in person.