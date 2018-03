Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu hoiatas ministeerium algusest peale, et suurel alkoholiaktsiisi tõstmisel on väga laiad usalduspiirid ja vead on sinna lausa sisse programmeeritud.

„Arvestama pidi piirikaubanduse riski (mis osutus oodatust suuremaks), varumise erinevusi ja sellest tulenevalt firmade ettearvamatut käitumist,” ütles Kirsipuu ja lisas, et kurb on kuulata, kuidas nüüd prognooside tegijad tanki pannakse.

„Aga seda, et rahandusministeerium tegi vea, on kurb kuulata. Tegime eelmisel aastal ka „vea” sotsiaalmaksu prognoosimisel, mida laekus arvatust rohkem. Prognoosidesse ongi vead sisse kirjutatud!” ütles Kirsipuu. „Eks igaüks otsib enda põhimõtetele ja sõnumitele tuge erinevatest kohtadest,” vihjas fiskaalpoliitika juht ministeeriumi kritiseerinud poliitikutele.

Refereeritud artikli täsitekst Ärilehes