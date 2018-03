„Esmajärjekorras soovitame kasutada kauguuendamise võimalust ehk uuendada ID-kaardi sertifikaadid oma arvutis, sest see on kõige kiirem ja mugavam viis,“ lisas politsei- ja piirivalveameti (PPA) identiteedi ja staatuste büroo peaspetsialist Merlin Mängel. „Koduarvutis uuendamine säästab teid teeninduse külastamisest ning hoiab aega kokku.“

Kui mingil põhjusel kauguuendamine ei õnnestu või ei ole seda võimalik teha, saab ID-kaardi ära uuendada PPA teeninduses. Lisainfot, kuidas uuendada oma ID-kaardi sertifikaate, saab veebilehelt www.id.ee ja PPA infotelefonilt 612 3000.

Sertifikaatide uuendamist vajavad:

· ID-kaardid, mis on väljastatud alates 16. oktoobrist 2014;

· elamisloakaardid, mis on väljastatud alates 17. detsembrist 2014;

· digi-ID-kaardid, mis on väljastatud alates 1. detsembrist 2014;

· e-residendi kaardid, mis on väljastatud alates 1. detsembrist 2014.

Alates 26. oktoobrist 2017 välja antud ID-kaardid on juba uuendatud tarkvaraga ja neid kaarte ise enam uuendama ei pea. Samuti ei pea kaardi sertifikaate uuendama siis, kui neid on pärast 24. oktoobrit 2017 juba uuendatud.

Uuendamata sertifikaadid tühistatakse 1. aprillil. Nende kaartidega ei saa enam e-teenustesse sisse logida ega digiallkirju anda. Sertifikaate ei pea uuendama, kui te ei kasuta oma ID-kaardi PIN-koode.