Maanteeameti kinnitusel on teed reedel kuivad ja kohati soolaniisked. Ilmateenistus prognoosib, et lähipäevil lähem ilm senisega võrreldes veidi pehmemaks, kuid korralik pakane ei kao siiski kuhugi. Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel kuivad, Loode-Eestis kohati soolaniisked. Ilmaprognoosi kohaselt teeolud lähitundidel oluliselt ei muutu. Reedel on avatud kolm ametlikku jääteed: Rohuküla-Sviby, Haapsalu-Noarootsi ja Piirissaare-Laaksaare trass. Täna päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 3-9, saartel ja rannikul puhanguti 13 m/s. Külma on 7-12 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese pilvisusega ilm. Kohati võib vähest lund sadada. Puhub kirde- ja idatuul 3-9 m/s. Külma on 15-22, paiguti kuni 25 kraadi, saartel ja rannikul kohati 10-13 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest lund sadada. Puhub kirde- ja idatuul 3-9 m/s. Külma on 7-12 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 1-7 m/s. Külma on 18-25, saartel ja rannikul kohati 7-14 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 1-7 m/s. Külma on 5-11 kraadi. Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Lumesadu levib saartelt mandrile. Kagutuul tugevneb 4-11 m/s. Külma on 8-14, saartel 4-8 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab lund, õhtul saju võimalus väheneb. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s. Külma on 3-8 kraadi. Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele: · Pimedal teel autost väljudes taga enda ja sõitjate ohutus. Liiklejatelt ootame infot teeolude kohta telefonil 1510. Lisainfot teeolude kohta vaata http://www.tarktee.ee. Nutitelefonis on maanteeinfo kättesaadav aadressil http://m.tarktee.ee. Plusskraade on oodata alles märtsi lõpus Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on märtsikuus päeviti soojakraade oodata alles kuu viimases kolmandikus. Märtsi esimestel päevadel kujundab Eestis ilma külma õhumassiga kõrgrõhuala lõunaserv ning õhutemperatuur langeb kuu algul sisemaal 20, kohati 25 külmakraadini. 5.-8. märtsini pöördub õhuvool korraks läände ja ilm pehmeneb, kuid külmakraadid jäävad püsima. Kuu keskpaigas on põhjast oodata uut külmalainet, kuid siis langeb öine miinimum vaid üksikutel öödel ja kohati 20 külmakraadi piiresse. Kuu viimane kolmandik tuleb kõrgrõhuväljas rahulik ja märksa soojem, öine õhutemperatuur jääb valdavalt miinuskraadidesse, kuid päeval valitsevad plusskraadid. Aeg-ajalt sajab peamiselt lund, kuu lõpul ka lörtsi ja vihma, kuid sajuhulgad on enamasti väikesed.