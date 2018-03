Tasast õhtut elavdab hetkeks poeväravatest sisse marssiv mees, kes haarab kiirete liigutusega ostukorvi ja kaob seejärel kui tina tuhka riiulite vahele. Tunduvalt aeglasema sammuga on Jüri: "Külmkapis ei olnud hommikuks süüa," põhjendab ta hilist poeskäiku. "Mis sa ikka päeval ronid – siis on rahvast nii palju. Tuled pärast tööd: oeh, ei viitsi," ohkab ta pikkadele järjekordadele viidates. Ta arvab, et poe ööpäevaringne lahtiolek on mõistlik: "Kuna niikuinii rahvas liigub ringi, paneb pidu: võibolla mõtlevad, et miks mitte minna poodi, ostaks siit koju süüa kaasa. Taksoga on väga hea siia öösel tulla," sõnab ta.

Et poe ööpäevaringsel lahtihoidmisel on jumet, arvavad ka mitmed teised külastajad. Taksojuhina töötav mees tunneb rõõmu, et pärast tööpäeva lõppu on nüüd avatud pood, kus suuremat valikut. Veidi eemal lihakraami uuriv Tiit kiidab ka ümbritsevat rahu. "Ma lõpetasin töö ja tulin just…väga tipp-topp," ütleb ta, tõstmata silmi šašlõkipaki etiketilt - tavalisel päeval pole tal mahti kaubavalikuga tutvuda. "Siin on praegu nii hea rahulik vaadata, valida... Nüüd on üks korralik pood 24 tundi lahti."

Esimesel päeval, mil pood on avatud, on kohal mitmed ostlejad, keda kannustanud kauplusesse mitte ainult vajadus, aga ka uudishimu. Seda tunnistavad näiteks Deni ja Kristjan: "Tulime ikkagi uudishimust siia," ütlevad nad lõbusalt, kuid lisavad siis: "Piruka isu oli ka." Et nad edaspidi öösel poes käima hakkaks, nad ei arva, sest Nõmmelt ja Laagrist, kus nende kodukant, on teekond liiga pikk.

Karl ja Merlin, kes samuti poes suuresti uudishimust, tunnevad aga muret töötajate pärast. "See, et ta nüüd 24/7 lahti on, on natukene palju," mõtiskleb Karl. "Mõistlik oleks kahe-kolmeni, ma arvan, aga mitte, et see väga palju päästab: just töötajaid ennast," sõnab ta. "Täna on neljapäev, aga ma eeldan, et teisipäeval või kolmapäeval kella kolmest kella viieni on tühjus, ehk siis nad teenindavad vaid paari inimest."

"Me oleme ikka avanud selle põhimõttega, et nii jääbki."

Prisma Peremarketi kommunikatsioonijuht Piret Lankots selgitab, et kaupluse ööpäevaringne avamine on ajendatud juba mitu aastat kestnud töökorraldusest: "Mõte tuli tegelikult sellest, et pood on nagunii sisemiselt avatud: tuled põlevad, turvamehed on kohal, sest kaupa pannakse välja ja seda on siin Sikupillis niimoodi tehtud juba poolteist aastat," ütleb ta, et sellest tekkis küsimus, kas ka kliendid tahaksid öösel poodi tulla. "Otsustasime, et avame paar kassat ja vaatame, kas eestlased on sellest asjast huvitatud."

POOD OLI AVATUD ENNEGI: Prisma Peremarketi kommunikatsioonijuhi Piret Lankotsi sõnul käis kaupluses öösiti töö varemgi. Nüüd avati vaid uksed ja kassad. (Robin Roots)

Kommunikatsioonijuhi sõnul on eeskujuks ka Soomes asuva emafirma tegevus. "Soomes Helsingis on neli Prismat avatud 24/h ja seal on klientide huvi piisav," kirjeldab ta. Kui põhjanaabrite Prismade öisete klientide arv jääb 600 juurde, siis milliseid tulemusi oodatakse siin? "Meil on juba iga üksiku kliendi üle hea meel," ütleb Lankots. "Sest see süsteem toimib niikuinii, ka ilma kliendita: kui kassapidajal tööd ei ole, siis ta paneb ka kaupa välja," kirjeldab ta. "Me loodame, et äkki paarsada-kolmsada inimest öö jooksul: siis oleks juba väga tore. Eeldus on, et enne suuremaid tähtpäevi, jaanipäeva või jõule, võib olla huvi päris suur."

Lankotsi sõnul otsustati Sikupilli prisma öise lahtioleku kasuks nii seetõttu, et tegemist on Eesti vanima Prismaga, kus on hea püsiklientuur kui ka seepärast, et kauplus asub mitme olulise tee lähedal. Katsetusperioodi, kuidas inimesed kaupluse vastu võtavad, ei tehta: "Me oleme ikka avanud selle põhimõttega, et nii jääbki," sõnab Lankots.

Öötöölised õpivad kassa kasutamist

Ilma müüjateta kaupluses töö ei käi. Kuidas suhtuvad öösel töötamisse nemad? "Müüjad tegelikult ja üldse poe töötajad on meil juba poolteist aastat jagunenud nii, et on öösel töötajad ja on päeval töötajad ja see on vabatahtlikuse alusel olnud," kirjeldab Lankots, et öötöölised on tulnud teadmisega, et töötavad just öösiti. "Ja nüüd antakse neile võimalus olla vahepeal ka kassas. See hulk inimesi, kes öösel suures poes töötab, ei ole tegelikult üldse suur: see on keskeltläbi viis kuni kaheksa, mõnel juhul kümme inimest öö jooksul ja nendest siis üks-kaks saavad kassas kliente teenindada," kirjeldab ta tööjaotust. Kui uurida aga palga kohta, sõnab Lankots, et nõnda nagu seadus ette näeb, saavad öötöö tegijad 25 protsenti rohkem palka.

TÖÖ-ÖÖ: Soovi avaldanud töötajatele õpetatakse kassa kasutamist. (Robin Roots)

Sikupilli Prisma juhataja Marge Lasni sõnul suhtuvad kaupluse töötajad ümberkorraldustesse hästi. Ta kordab Lankotsi mõtet, et öösel tööl olevad inimesed on sel ajal ametis teadlikult. "Nende jaoks ei ole mitte mingeid muudatusi," ütleb ta, et ainsaks uuenduseks on see, et soovijatele õpetatakse kassa kasutamist. "Öösel ongi väga hea õppida – ei tule ka pabin sisse."

Kassapidajate hinnangul on öösel ostetud peamiselt toidukraami ja muud kaupa, mis igapäevane. Nad meenutavad, et lintidele on sattunud ka tualettpaberit, pesugeeli. "Tossud olid näiteks," tõmbab ühe müüja nägu ühtäkki naerule. "Jooksutossud," kordab ta veel ja avadlab justkui kahetsust: "Panne ja potte ei olnud."