Šotimaal Edinburgh's jäi videopildile ehmatav intsident, kui teel manööverdanud autole oleks äärepealt otsa sõitnud kahekordne buss.

Õnneks reageeris bussijuht kiiresti ja suutis autost vaid sentimeetrite kauguselt mööda põigata.

Bussi roolis oli 45-aastane Charmaine Laurie. "See juhtus väga kiiresti. Seda on raske kirjeldada: mul oli süda kurgus! Ma olin kindel, et sõidan talle otsa," kirjeldas naine ajalehele Edinburgh Evening News.