Armeenia presidendi Serž Sargsjani kantselei andis välja teate, milles kinnitab, et president tühistas Armeenia ja Türgi vahel loodud kokkuleppe. 2009. aastal allkirjastatud leppe eesmärk oli kahe riigi suhete normaliseerimine.

Armeenia ja Türgi vahel on endiselt õhus suur konflikt seoses 1915. aasta genotsiidiga, mida Türgi ei tunnista. Kahe riigi piir on 1991. aastast suletud. Reuters kirjutab, et ehkki kummagi riigi parlamendid võtsid leppe vastu, ei ole seda siiski ratifitseeritud, sest mõlemad riigid asusid otsekohe üksteist kokkuleppes muudatuste tegemises süüdistama.

1. märtsil andiski Sargsjan teada, et tühistab kokkuleppe, süüdistades Ankarat tegevusetuses, samuti Mägi-Karabahhi konfliktis Aserbaidžaani soosimises. Sargsjani survestasid tugevalt ka Armeenia rahvuslased kodumaal ja Armeenia kogukonnad välisriikides.