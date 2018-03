Urmas Soomere oli parimas eas mees, kui tal õnnestus 1988. aastal USAsse poolõe pere juurde sõita. Muinasjutuline reis pani talle pähe mõtte, millest sai tema edasise elu sisu. Nimelt otsustas ta ehitada Eestisse lääneliku vanadekodu.

Mis siis rabas nõukogude korra ajal üles kasvanud Soomeret vabas maailmas niivõrd, et jäi hinge kripeldama? See polnud Niagara juga ega Vabadussammas, vaid hoopis see, kuidas suhtuti Ameerikas vanuritesse ja millist elu nood endale lubada võisid.