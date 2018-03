Kameniku sõnul peitub põhjus praeguse ebatavalise ilmamuudatuse taga, mis on jätnud tõsisesse hätta lumeta harjunud riigid nagu näiteks Hispaania ja Suurbritannia, see, et polaarpööris jagunes kaheks keeriseks ja muutis õhuringlust.

Tänases “Ringvaates" oli külas ilmauurija Jüri Kamenik, kes rääkis praegustest omapärastest ilmaoludest, mis on jätnud Euroopa külma ja pakase kätte vaevlema. Muuhulgas ennustas Kamenik, et selle aasta juunikuu võib tulla erakordselt külm ning ta ei imestaks, kui siis ka lumi maha võib tulla.

Sellest prognoosist oli ülimalt muserdunud Marko Reikop, kes uuris, kas saab ehk ikka midagi teha, et Kamenik selle prognoosiga eksiks.

“Saab ehk teha, et esimene sula tuleb 12. märtsil. See on imetilluke võimalus, 5% tõenäosus," nentis Kamenik.

Niigi kurva tujuga Reikop uuris, kuidas on siis sel aastal lood suvega ja kas ka siis on nõnda halba ilma oodata. Kamenik šokeeris Reikopit veelgi:

"Juunis läheb küll lumisemaks, aga mitte selle nähtuse tõttu. Stratosfääri äkiline soojenemine on talve nähtus, mitte suve. Suvel, ma võin öelda, et kui juuli-august lähevad kuumemaks, siis juunis võib hakata rohkem lund sadama, 2014. aastal olid siis lumesajud, isegi eelmisel aastal sadas lund, näiteks 1. juunil. Juuni on anomaalne kuu, läheb külmemaks pigem ja võib-olla isegi lumisemaks."