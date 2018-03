"Rahva usaldusega oli nii ja naa. Algusaastatel oli usk uude suur, siis tuli langus. Uus pööre tuli sajandivahetusega. Täna on politsei usaldus tõusnud peaaegu 90 protsendini," märgib Aeg.

"Endistel politseijuhtidel on hea tava saada kokku iga aasta 1. märtsil. Nii ka täna, kui oleme koos Pärnus," lisab ta.

Raivo Aeg oli aastatel 2005-2008 politseipeadirektor ning aastatel 2008-2013 Kaitsepolitsei peadirektor.

Andres Anvelt 1991. aastal (Erakogu)

"1. märtsil 1991. aastal oli see julgete meeste ja naiste julge tegu täis teadmatust ja valikuid. Kuid oli kindel siht – taastada meie oma riigi oma politsei, mis oli üle viiekümne aasta unustuste hõlmas olnud kuid millest mälestus käis suust-suhu ja pilgust pilku," kirjutab Andres Anvelt sotsiaalmeedias.

"Paljude jaoks, kes olid varasemalt töötanud ka nõukogude miilitsas, oli see nii elutähtis valik kui ka hüpe teadmatusse. Julge tegu ka nende noorte poolt, kes enne meie riigi taasiseseisvumist ja Eesti Politsei väljakulutamist Paikusele tulevase politsei esimesse koolitusrühma kogunesid. See julgus nii noortel kui vanematel meestel ja naistel 1991. aastal on võrreldav meie esivanemate otsusega seista Eesti vabaduse eest nii sõjas kui tagalas 1918. aastal."

Anvelt avaldab tänu kõigile tänastele ja eilsetele politseinikele, kes oma valikutes ja otsustes kindlaks jäid ja on aidanud üles ehitada tänase, moodsa Eesti Politsei.

Andres Anvelt alustas kriminaalpolitsei büroos tööd 1991. aastal. Aastatel 2000-2003 oli ta keskkriminaalpolitsei asedirektor ja direktor.