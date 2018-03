Läti lennufirma SmartLynx on oma lennukitega tuttav paljudele Eesti puhkusesõpradele, kes läbi Novatoursi või TEZ Touri päikselistesse piirkondadesse lennanud on. Vana lennupark, kitsad istmevahed ja pidevad tehnilised rikked tekitavad reisijates küll pahameelt, ent sellele vaatamata ollakse turuliider tšarterlendudes.

„Reisikorraldajad küsivad paljudelt lennufirmadelt pakkumisi ja võetakse see, mis saadakse kasvõi euro odavamalt,“ tõdes Tallinna lennujaama ja lennufirma Nordica juhatusse kuulunud Erik Sakkov, rääkides olukorrast lennunduses. „Inimene otsib hinda.“

„SmartLynx lükkas rikke tõttu lennu edasi“, „Kliendid ootasid kaheksa tundi lennule pääsemist“, „Tallinnast Egiptusesse suundunud lennuk pöördus tagasi Tallinna“. Selliseid ja mitmeid samalaadseid pealkirju leiab meediast SmartLynxi sõitude kohta. Pidevad tehnilised probleemid on koondnimi, millega lennufirma on jäänud laiemale avalikkusele silma.

Sakkovi sõnul saab SmartLynx Eesti meedias suurt tähelepanu juba sellepärast, et tegu on n-ö koduse firmaga, mille üks lennukki baseerub Tallinnas. Pidada Läti lennufirmat ebausaldusväärsemaks kui teisi, peab Sakkov aga alusetuks, kuna Euroopa Liit on kehtestanud väga karmid reeglid, millest ei ole võimalik mööda minna. „Arvata, et kuskil on mingi lennufirma, kes suhtub kohustustesse lõdvemalt, see on praktiliselt võimatu,“ rääkis Sakkov. „Selle üle, kuidas lennufirmad käituvad, teeb järelevalvet lennuamet. Nad võivad litsentsi kohe ära võtta, kui midagi ei meeldi. Nordicas nägin, kui raske on neid kõiki saada.“