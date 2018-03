Zimbabwe tervishoiuminister David Parirenyatwa pole rahul Hiina masstoodanguga. Täpsemalt pole ta rahul Hiinas toodetud kondoomidega, vahendab Metro.

Minister kõneles HIV-teemalisel konverentsil, kui õiendas Hiina Rahvavabariigis toodetud preservatiivide kallal. HIV räsib Zimbabwet võimsalt, riigi 16 miljonist inimesest on 1,3 miljonit viirusekandjad. 2016. aastal jagas riik laiali ligi 110 miljonit kondoomi.

„Noored kasutavad nüüd kondoomi, mis neile meeldib, aga me ju ise neid ei tooda,“ selgitas minister. „Me impordime seda Hiinast ja mõned mehed kurdavad, et need on liiga väikesed.“

Üks Hiina tootja on Zimbabwe ministri märkust kuulda võtnud ning teatas juba, et järgmised satsid Zimbabwesse tulevad suuremad.

Seksuaaltervise eksperdid märgivad, et kasutada tuleb tõepoolest õige suurusega kondoomi, kuid üldiselt on tänapäeval saadaval kõigile suurustele sobivad variandid.