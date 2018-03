Selle nädala alguses avaldati Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid. Suurimaks üllatuseks oli aga see, et eelmise aasta populaarseim teleprojekt “Prooviabielu” ei jõudnud isegi kandidaatide sekka!

EFTA-l kandideerivad telesaated ning teletegijad 14 kategoorias, eraldi on ka parima tõsielusaate kategooria, kuhu “Prooviabielu” nagu rusikas silmaauku sobituks. Miks küll ometi “Prooviabielu” isegi parima tõsielusaate kandidaadiks ei saanud?

Esiteks tuleb ära selgitada, kuidas teleprojekte EFTA-le üldse esitada saab: kandidaadid auhindadele esitavad Eestis teletoodangut tegevad meediagrupid (ehk ERR, AS Eesti Meedia (Kanal 2) ning All Media Eesti AS (TV3)) ise. Igasse kategooriasse said teletootjad esitada kolm kandidaati.