Asjalood on Eesti riigis nüüd sellised, et kõik inimestele vajalikud teenused peidetakse suvalistesse kohtadesse ära. ID-kaardi uuendamisest ei hakka ma rääkimagi, see on unistus, mis järgmise paari aasta jooksul ei täitu, sest keegi mind keset päeva töölt ära ei lase ja tööpäeva lõpuks pannakse need bürood juba kinni. Õnneks mobiili-ID töötab, asi seegi. Kuid hoopis lihtsam mure – kogu Eesti on panku täis ja nende kasumiaruanded löövad jalust nõrgaks. Samas, kui lihtsal inimesed midagi vaja on, siis võid olla kindel, et hakkama sellega ei saada. Läksin Tallinnas Hobujaamas asuvasse Swedbanki kontorisse, sest olin kaks 5-eurost taskust võttest katki teinud ja poes neid seetõttu vastu ei võeta, kuid pangad peavad ju ometi ära vahetama. (Lugejafoto)

Esimene takistus tekkis juba sisenemisel, kui üks viisakas noormees hakkaks uurima, et miks ma tulin. Miks ma seda talle ütlema pean, samal ajal kikitavad kõrval istuvad kahtlased isikud kõrvu. Tahan äkki miljoni laenu võtta või midagi. Kuid no lõpuks ütlesin, et kaks viie-eurost on täitsa katki ja üks tore kassiir võiks need ära vahetada.

Kujutate ette, mida noormees mulle vastas? Tõenäoliselt mitte! „Meil on sularahavaba pank!“ Ma ei saanud alguses arugi, et mida ta sellega mõtleb. Et mismõttes pank ja raha pole. Endal ju pangaautomaadid ukse ees ja sealt lendab mammonat roppudes kogustes välja. Ja nüüd järsku raha pole.

Kuid nii oligi – pangas sularaha pole, sisuliselt olid minu 10 eurot ainsad paberkupüürid, mis seal majas oleks röövel endale saanud, kui ta oleks sellel hetkel sisse tormanud. Täiesti kasutu! Kõige parem nali oli aga, et sisseviskaja noormehe soovitus oli minna kuhugi Liivalaia tänavale, et seal olla veel sularahaga tegutsev kontor. No kust seda aega võtta? Ma pärast kontrollisin ja kontorite vahe on ligi kaks kilomeetrit ehk 20 minutit jalutada. Korralik teenindaja oleks selle ehk ise ära jooksnud ja sealt vajaliku sularaha toonud, kuid Eestis muidugi mitte. Sularahata pank peaks sellisel juhul vähemalt taksosõidu kinni maksma! Uskumatu riik.