Kas teadsite, et päästeametis tööd alustava päästja palk on kõigest 740 eurot, millest ta saab pärast maksude mahaarvamist kätte 670? Ja selle näljapajuki eest eeldab ühiskond päästjailt tipptasemel teenust ja vajadusel ka eluga riskimist teiste elude päästmise nimel.

Nii polegi imestada, et tervelt kolmandik päästeameti konkursse uute töötajate leidmiseks kukub läbi, sest ühtegi huvilist ei tule kohale või ei vasta nad ettenähtud tingimustele. Päästjate keskmine palk on küll veidi kõrgem – 885 eurot –, kuid ka see ei kannata võrdluses teiste riigipalgaliste töötasudega mingit kriitikat. Riik on viimastel aastatel teinud mitme eluvaldkonna keskmiste palkade kergitamisel tänuväärt jõupingutusi. Õpetajate ja kultuuritöötajate keskmine palk on tõstetud 1150 euroni. Politseis on miinimumpalk 1075 eurot, mis samas pole töö iseloomu arvestades samuti ülearu suur summa. Samal ajal on avalikus halduses ja riigikaitses keskmine palk 1431 eurot. Riigi palgaloogika järgi on päästjate töö ja sisejulgeolek seega kaks korda ebaolulisem ja odavam, kui päästjate palgad on kaks korda väiksemad.

Tuleb tunnustust avaldada neile meestele ja naistele, kes solvavast palgast hoolimata on seni oma rasket ja vastutusrikast tööd teinud. On aga selge, et lõputult töötajate entusiasmile lootma jääda ei saa. Täpselt samuti nagu pole võimalik tugineda üksnes vabatahtlikele päästjatele, hoolimata nende väga olulisest panusest kogu riigi päästevõimekusse.

Keegi ei kujuta ette, et õnnetuspaigale saabunud päästja pingutaks seal poole jõuga. Ometi ei häbene riik maksta talle palka, millega pole võimalik oma perekonda ära toita. Rasket ja vastutusrikast tööd tegev päästja on praegu palgavaene, ja see olukord peaks käima riigi au pihta. Seda enam, et majandusel läheb praegu hästi ja vajaliku raha leidmine on seisakuaegadega võrreldes kindlasti kergem.

Küsimus on prioriteetides – kui kavandame endiselt 200 miljoni euro eest ulmelist idapiiri ja ostame kaitseväele 200 miljoni euro eest laskemoona, siis päästjate palgatõusuks raha leidmine on poliitilise valiku küsimus. Mõistlik on palku tõsta enne, kui päästeamet laiali jookseb ja päästevõimekuse minetab.