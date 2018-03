Kui üldiselt võib väita, et eestlane on vaikne ja tagasihoidlik, siis see kohe kindlasti ei käi lauljatari Tuuli Rand kohta, kes enda ainulaadse energia ja särava isiksusega Eesti 100 pidustused Deja Vu's sisse juhatas. 24. veebruar möödus üle kogu Eesti pidustuste tähe all ja nii ka Lounge Deja Vu's, kus sel õhtul astus lavale meie enda saare piiga Tuuli Rand. Saalitäie kaasaelajate rõõmsate pilkude saatel kandis Tuuli ette energiast pakatava repertuaari. Samas rütmis valmisid baaris ka sinimustvalged kokteilid ja Eesti sünnipäev kestis meeliülendavas atmosfääris varahommikuni.

Sel ööl leidis taas kinnitust fakt, et just Eestis on maailma kauneimad naised. Seda tuletas külastajatele meelde nii Tuuli Rand, Deja VU tantsijad kui ka saalisviibivad kaunitarid!

Aga juba täna, 1. märtsil rändab Deja Vu oma külastajatega Brasiiliasse, sest just sealt on pärit liikmed tänasest LIVE bandist. Kui ihkad hetkeks eemale saada sellest kargest külmast ja tantsida puusad lahti hoopis ladinarütmide saatel, siis peaks just Deja Vu olema sinu tänaseks sihtpunktiks!