Täna, 1. märtsil saabusid Postimaja H&Mi kauplusesse müügile juba traditsiooniks saanud kevadet kuulutava kollektsiooni ,,H&M Studio" naisterõivad. Eesti moemõjutajad käisid Jaapanist inspireeritud rõivastega tutvumas aga juba enne lansseeringut. Õdusa atmosfääriga hommikusel esitlusel nauditi minimalistlikku moodi ja jaapanipäraseid jooke-ampse.

,,H&M Studio“ on moekaubamärgi kaks korda aastas lansseeritav limiteeritud kollektsioon, mis koosneb trendikatest hooaja võtmekomplektidest. 2018. aasta kevadsuvise kollektsiooni inspiratsiooniks on Jaapanile omane linlik graatsia ja minimalism, millele sekundeerivad töörõivaste mõjutused. Kollektsiooni värvimaailmas saavad kokku valge, must, tumesinine, tumeroheline ja beež, mida vürtsitavad kirgas punane, kollane ja ereroheline. Kollektsioonist leiab nii suveunistustesse kuuluvaid eredaid komplekte kui praktilisi monokroomseid kontoritesse sobivaid trendikaid rõivavalikuid – kostüüme, pluuse, seelikuid ja kudumeid.

Tallinna showroom’i esitlusele saabusid teiste seas moeblogijad Aljona Eesmaa, Kätriin Kübar, Mari-Liis Suvi, Kristjaana Meri, Triinu Maasik, Liisa Kušnir, Inna Kovaljova, Getri Mitt, Liina Põldaru, Meryl Mägi ja Merilin Taimre. Lisaks neile väisasid üritust ka laulja Tuuli Rand, peatoimetajad Silvia Pärmann ja Mari-Liis Helvik, moemuusad Beatrice ja Merit Boeijkens.

Kollektsioonile omast Jaapanist inspireeritud meeleolu aitasid luua Hi Matcha matcha-tee koolitajad ja Amijami sušikokkade unikaalsed riisivõileivad ehk onigirazud. Kollektsiooni saab lisaks Postimaja kauplusele osta ka e-poest, kus on lisaks naistekollektsioonile müügil ka meestevalik.

