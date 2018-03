Reedel, 2. märtsil ETV-s algava konkursi "Klassikatähed" teises saates astuvad viimast korda publiku ette kõik kaheksa võistlejat ja alates sellest korrast hakkab osalejate rivi lühenema.



Seekord võetakse lisaks žürii ja televaatajate häältele arvesse nii esimeses saates kui ka kontserdivoorus kogutud hääled. Kuigi žüriiliikmed kontserdivoorus hindeid ei andnud, olid nad saalis ja jälgisid muusikute etteasteid suure kaasaelamisega.

Ivari Ilja sõnul tekitas kuuldu temas järgmiste esinemiste suhtes suurt põnevust. "Nii mõnigi muusik avas end uuest küljest. Suur ja hea akustikaga saal esitab mängijatele uusi nõudmisi, näidates ka seda, kuidas keegi neis tingimustes kohaneb. Oli väga rõõmustav, et võistlusel on nii eriilmelisi artiste. Väga suur tänu kontsertmeistritele ja teistele muusikutele, kes esinejaid toetasid," ütles Ilja.

Juhan Tralla hindas noorte tehnilist ettevalmistust kõrgeks. "Kõik on kahtlemata andekad noored inimesed, küsimus on pigem selles, kui kaugele keegi praeguseks oma arengus on jõudnud ja kes on sellesse telekonkursi formaati sobivaim natuur," rääkis Tralla.



Teise saate teema on "Unustamatu meloodia". Kuidas võistlejatel publiku ja žürii hurmamine õnnestub, selgub juba õige pea. Žüriis jagavad sel korral hinnanguid flöödikunstnik Oksana Sinkova, Rahvusooper Estonia solist Helen Lokuta ja püsiliige, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja.



Erakordseks teeb saate selles üles astuv orkester "Igal lapsel oma pill", mis toob kokku 31 noort mängijat Viljandist, Põlvast, Moostest, Nõmmelt ja Tallinnast. Enamik pillidest, millel lapsed mängivad, on soetatud EV100 projekti "Igal lapsel oma pill" toel. See on vaid murdosa Eesti lastele kingitud 1700-st muusikainstrumendist. Võib loota, et "Klassikatähed" järelkasvu pärast muretsema ei pea!



Konkurss "Klassikatähed" on sel hooajal otse-eetris ka Klassikaraadios, kus pärast telesaate lõppu arutletakse kuuldu üle ja vahetatakse muljeid. Stuudios on muusikaasjatundjad ja saatesse helistades saavad ka kuulajad telefonitsi oma arvamust avaldada.



Saatesari valmib Eesti Kontserdi, Klassikaraadio ja ETV koostöös.