Eelmäng on nagu soojendus, mis viib seksini. Võibolla on aga tulnud aeg sellisest mõtteviisist loobuda. On ju teada, et kõigest ehk 25-30 protsent naistest jõuab vahekorra ajal orgasmini. Enamus vajab teistsugust stimulatsiooni.

Kõige tähtsam roll on orgasmini jõudmisel just eelmängul, kirjutab portaal Health.com.

Kliitori stiumleerimine, suudlus keelega, oraalseks - need on võtted, mis naisi orgasmile lähemale aitavad.

Kaheksa naist paljastavad, mis neid eelmängus orgasmini jõuda on aidanud.