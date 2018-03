Juba paari päeva pärast astub Elina üles “Eesti laulu” finaalis. Teda on juba algusest saadik Eurovisioni fännide poolt peetud suureks favoriidiks. Elina sõnul on see väga südantliigutav, aga nendib, et lõpliku otsuse teeb ikkagi Eesti rahvas.

“Päras sauna laulda väga hästi ei saa, sest häälepaelad lähevad soojusest vett täis ja pärast hääl kähiseb. Aga pärast pikka päeva on see suurepärane lõdvestus häälepaeltele ja organismile. Järgmine päev olen ma nagu uuesti sündinud. Minu jaoks töötab see väga hästi," räägib Elina oma saunaarmastusest. Elina sõnul õppis ta tänu oma vanaemale saunas käimist juba maast madalast.

“Ikka olen tundnud, et inimesed hoiavad pöidlaid ja soovivad palju edu. Tundub, et see (laul - toim.) on puudutanud ka Eesti külmemaid hingi. See räägib suurest armastusest, mis annab tiivad, mis viib meid kõrgusesse ja mis juhib meid läbi elutee. See armastus on igavene ja kestab igaviku ning on tõesti midagi erilist," sõnab ta.