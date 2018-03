Isehakanud filosoof ja elu üle mõtiskleja Alar Tamming istub kohvikulaua taga ja vitsutab kaerahelbeputru. Ümmarguste prillide taga kaval triksteripilk, kuulutab ta lähenevat kaost: kümne aasta jooksul kukub kokku maailma rahandussüsteem ning hiljemalt selle sajandi lõpuks kogu Lääne tsivilisatsioon. Tal on tõsi taga – see olevat objektiivne paratamatus. Ent Tamming esitab oma tumedavärvilist prognoosi nii muhedas vormis, et jääb mulje, nagu ootaks meid ees lõbus väljasõit.

Kulla müügiga tegeleva firma, ASi Tavid üks omanikke Alar Tamming on end viimasel ajal aktiivsest ärist tagasi tõmmanud – raha pärast ta selles elus muretsema ei pea, seepärast hankis ta tehnoloogidiplomi kõrvale psühholoogia teadusmagistri oma ning tegeleb nüüd peamiselt vaimsete rikkuste kogumisega. Tammingu sõnul on see igati loomulik protsess.

„Mul oli kunagi kirurgi sündroom: kirurgile tundub, et kogu maailm murrab jalaluid. Ja mina arvasin, et inimesed vahetavad ainult raha. Aga loomulikult on maailm palju suurem,“ märgib ta. „Kui vajadused on rahuldatud, oleks väga kummaline kogu oma elu rahateenimisele pühendada.“

Hiljaaegu ilmus Tammingu sulest raamat „Jalutuskäik iseendasse“, mis viib lugeja avastusretkele oma sisekosmosesse. Tamming kirjeldab erinevaid moodsaid psühholoogiateooriaid, võttes abiks inimese psüühika ülesehitust, tema varjatud tegutsemisajendeid ja blokeeringuid, pannes lugeja sügavalt mõtisklema oma tervemõistuslikkuse ning vaimutervise üle. Õnneks teeb Tamming seda ka oma raamatus nii mõnusas, huumoriga vürtsitatud võtmes, et eksistentsiaalsesse ahastusse sattumine pole tõenäoline.