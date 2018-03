Nädalavahetusele langenud rahvus- või riigipüha eest peaks töötajatele andma vaba esmaspäeva. Miinimumprogrammina peaks vaba päeva andma ainsa rahvuspüha ehk 24. veebruari eest.

Järgmisel aastal langeb iseseisvuspäev ehk 24. veebruar pühapäevale ja kehtiva süsteemi järgi vaba tööpäeva sellega ei kaasne. Mitmes riigis, näiteks Suurbritannias, Luksemburgis ja Venemaal selline praktika siiski on – töötajale antakse vaba päev, kui riigipüha langeb nädalavahetusele.

On õiglane ja mõistlik, et kui riigipühaga kaasneb tavapäraselt vaba päev, saab selle päeva ka tegelikult välja võtta. Praktikas see kahjuks päris nii ei ole. Kui kõigi riigipühade puhul sellist süsteemi rakendada ei raatsita, võiks vaba päev järgneda vähemalt meie riigi kõige tähtsama püha ehk iseseisvuspäeva puhul.