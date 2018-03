"Prouast, kes sai Halja Klaarile mõeldud kutse on tehtud lausa rahvuskangelane, teda haletsetakse või ülistatakse. Ka minul on temast kahju, et ta sattus sellisel moel meedia huviorbiiti, kuid eelkõige on siin kannatajaks siiski filmi- ja maalikunstnik Halja Klaar," kaitseb ta oma ema.

"Kas kujutate ette, mis tunne on istuda televiisori ees, jälgida vaatemängu ning kuulda enda nime, aunimetust ja panust filmimaailmale omistatavat võõrale inimesele? Ning et on kaasas ka tütar, keda ei tunnegi? Kas tõesti pidi ema Halja lihtsalt leppima olukorraga ja kõik maha vaikima," küsib Kaira.

Ta mainib, et tema ema sugulased, tuttavad ja kolleegid võtsid ühendust, uurisid ja kõik olid nähtust-kuuldust vapustatud.

"Mu vaene 87aastane ema pidi äärepealt rabanduse saama... Kiidetakse võõra proua töökust, et ta on lapse üles kasvatanud. Ka minu ema Halja Klaar on lapse üles kasvatanud, keetnud, küpsetanud, koristanud, õmmelnud perele riided selga ja kõige selle kõrvalt teinud üle 30 filmi, maalinud, joonistanud, korraldanud näitusi, andnud oskusi edasi oma õpilastele," seisab postituses.

Kaira kirjeldab, kuidas lapsepõlves ema pidevalt töötas – isegi öösiti, sest filmieskiiside tegemiseks oli see ainus aeg. Päeval tuli filmistuudios ehitust korraldada või bussiga mööda Eestimaad sõita, võttepaiku otsida. "Ülipikad filmivõtete päevad varahommikust hilisõhtuni, väga suur vastutus," toob ta välja.

"Ma pole mitte kunagi näinud nii töökat inimest kui mu ema Halja. Isegi nüüd, 87aastasena maalib ta pidevalt, teeb näitusi," räägib Kaira.

Tütar toob välja, et presidendi kantselei võttis nendega kohe ühendust ning vabandati siiralt ja südamlikult. "Kantselei on teinud kõik, et korvata see eksitus kõigile osapooltele," kirjutab ta ja märgib, et presidendi kantselei ei ole süüdi, et see lugu meediasse jõudis.