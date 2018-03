Staarkokk Gordon Ramsay käis James Cordeni telesõus, kus kokale esitati väljakutse süüa pullipeenist teravas kastmes. Hästi see just ei lõppenud...

Saatejuht küsib kokalt, kes on tema restorani külastanud staaridest see, keda ta uuesti näha ei tahaks, kirjutab The Sun.

Loomulikult osutub naljatledes selleks inimeseks saatejuht James Corden ise, kuid tõelise staari nime Gordon arusaadavalt paljastada ei saa. Nii ei jäägi kokal üle muud, kui haarata lusikas ja pullipeenis põske pista.