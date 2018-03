Kinnisvaraarendusettevõtte AS Pro Kapital Grupp möödunud aasta puhaskahjum vähenes 88 protsenti 500 000 eurole.

2017. aasta puhaskahjum 500 000 eurot oli 88 protsenti madalam kui 4 miljonit eurot 2016. aastal. Aruandeperioodil oli ettevõtte käive 14,1 miljonit eurot ehk 2016. aasta sama perioodi 20,7 miljoni euro käibega võrreldes 32 protsendi võrra väiksem, teatas Pro Kapital börsile.

Käive vähenes peamiselt kinnisvaramüügi segmendis. Antud ärisegmendi käive sõltub uute hoonete valmimisest, kuna müügitulu kajastatakse asjaõiguslepingute sõlmimise hetkel.

Ettevõte tegeleb efektiivsuse tõstmisega ja tulemused on nähtavalt paranenud. 2018. aastal on oodata positiivset aasta tulemit Tallinna ja Riia arenduste valmimise ja T1 Mall of Tallinn avamise tulemusena.

2017. aasta neljandas kvartalis jätkas Pro Kapital oma suurima arendusprojekti T1 Mall of Tallinn kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitustöid ning samuti aktiivseid üüriläbirääkimisi mitmete kohalike ja välismaiste jaekaubandusettevõtetega. Ettevõte jätkas arendustegevustega Riias Kliversala elamuarendusprojektis, Šaltinių Namai kvartalis Vilniuses ning Kristiine Citys Tallinnas.

Vilniuses on Šaltinių Namai arenduse esimene etapp peaaegu müüdud. Jaanuaris 2017 alustati teise etapi elamuhoonete ehitustöödega ja vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud 69 eelmüügilepingut. Teise etapi neli elamuhoonet peaksid valmima 2019. aasta alguses. Peale Šaltinių Namai projekti valmimist on Vilniuse arenduste portfell ammendunud. Sellega seoses otsib ettevõte võimalust omandada uusi atraktiivseid arendusi antud piirkonnas.

Kristiine Citys (Tondi kvartalis), Tallinnas, on vahearuande avaldamise ajaks neli hoonet valminud ning asjaõiguslepingutega on klientidele üle antud 118 korterit 124-st. Valmimas on kaks järgmist maja. Jätkus viienda hoone korterite eelmüük, kus hetkel on sõlmitud 25 eelmüügilepingut 31-st ja kuuenda hoone eelmüük, kus hetkel on sõlmitud 8 eelmüügilepingut 31-st. Korterite eelmüük on alanud ka seitsmendas hoones. Marsi 6 projekt on valminud ja 36 korterit 45-st on omanikele üle antud.

Riias, Kliversala arendusprojektis, jätkati 47 korteriga elamu ehitustöid ning vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud eelmüügilepingud 11 korterile. Käimas on läbirääkimised veel mitmete potentsiaalsete ostjatega. Projekti esimene faas valmib käesoleval kevadel. Jätkuvad Tallinase elamuehitusprojekti projekteerimistööd ning Zvaigznese kvartali bürookompleksi esimese etapi projekteerimistööd.

Allikas: BNS

Foto: Kristiine City

Loe lisaks: Pro Kapitali puhaskahjum vähenes aastaga 88 protsenti 500 000 eurole