Venemaa president Vladimir Putin pidas neljapäeval Moskvas föderaalkogu ees kaks tundi kestnud aastakõne, millest ligi pool kulus uute relvade tutvustamisele.

Venemaalastele pidi pretsedenditu relvatäristamine näitama, et Vladimir Putin on viimase 17 aasta jooksul riigi kaitsevõime tagamiseks pühendunud uute fantastiliste relvade loomisele ning just seetõttu on jäänud paljud sotsiaalprobleemid lahendamata.

Maailmale soovis Putin uute relvade demonstreerimisega aga näidata, et Venemaal on väga head kaitsesüsteemid ning need peaks kõiki potentsiaalseid vastaseid sundima enne ründamist mõtlema, kas seda ikka tasub teha.