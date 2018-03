“Minult on juba küsitud ka, et kas ma olin vanglas vahepeal,” itsitab ta.

“Ma käisin reisil, väga väga kuumas kohas, niiet seetõttu ajasin endal kogu paruka maha. See oli juba päris mitu nädalat tagasi tehtud,” naerab ta, lisades, et kaitseväkke minekut tal ees ei ole.

Laumetsa sõnul talle oma tööandja poolt välimuse muutmise osas piiranguid pandud ei ole, olenemata sellest, et ta eetrinägu on. “Senikaua, kuni see kellegi silma otseselt ei riiva, ei ole piiranguid pandud,” ütleb ta.

Laumets käis seiklemas Aasias, täpsemalt Vietnamis. “Käisin suurel Vietnami ringreisil. Lendasin Põhja-Vietnamisse, olin seal paar päeva koha peal, siis tegin väga ekstreemse rongisõidu lõunasse 32 tundi. Olin seal Lõuna-Vietnamis mõned päevad, siis lendasin edasi saarele, kus olin nädal aega. Siis tulin Hong-Kongi kaudu tagasi, olin seal ka paar päeva. Selline Aasiaga tutvumisreis,” jutustab ta.

Laumets on varemgi soengutega eksperimenteerinud: eelmise aasta veebruaris üllatas ta televaatajaid samuti väga huvitava ning trendika soenguga. Paljud vaatajad ahastasid, et mis on noormehe juustega ometi juhtunud.

Laumetsa soeng 2017. aasta veebruaris (kuvatõmmis/ ERR)

Paljud arvasid, et ehk on ilmapoiss kaotanud kihlveo ja peab nüüd otse-eetris kaotusvalu tunnetama. Tegelikkuses oli soeng ikkagi juuksuri lõigatud ja läbimõeldud otsus.

“Ma olen lojaalne ühele juuksurile Gingeri salongis. See on Telemaja poolt pakutud juuksur," selgitas ta, et kellegi köögitoolil soeng ei sündinud."Ma olin juba tükk aega mõeldnud, et tuleks midagi uut teha. Küljed on mul lühiksed olnud juba enne.”