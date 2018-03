Itaalias pühapäeval toimuvate parlamendivalimiste keskne figuur on ekspeaminister ja partei Forza Italia (Edasi, Itaalia) juht Silvio Berlusconi, kes ise ei saa küll kandideerida, kuid kellel on tõenäoliselt öelda otsustav sõna uue valitsusliidu moodustamisel.

Itaalia ekspeaminister ja partei Forza Italia juht Silvio Berlusconi (81) pälvis viimastel aastatel tähelepanu peamiselt seksiskandaalide ja maksupettustega. Kohus mõistis ta 2013. aastal maksupettustes ka süüdi. Kuna Berlusconi suhtes kehtib 2019. aastani avalikus teenistuses töötamise keeld, siis ei saa ta valimistel osaleda.

Sellele vaatamata andis Berlusconi mullu septembris teada, et soovib naasta võidukalt poliitikaareenile. Berlusconit ei hoidnud suurde poliitikasse pürgimast tagasi ka terviseprobleemid. Tunamullu tehti talle südameoperatsioon. „Ma olen nagu hea vein, mis vanemana läheb paremaks ning just praegu olen ma täiuslik,“ on 81aastane ekspeaminister enda kiituseks öelnud.

Itaalia kaks populaarsemat parteid on küll viimaste avaliku arvamuse küsitluste tulemuste põhjal euroskeptiline Viie Tähe liikumine (M5S) ja praegust valitsust juhtiv Demokraatlik Partei (PD) vastavalt 25–28% ja 21–24% toetajatega, kuid Berlusconi loodab pärast valimisi valitsusliidu moodustada koos kahe paremäärmusliku parteiga. Need kolm parteid – Forza Italia, Lega Nord (Põhjaliiga) ja Fratelli d'Italia (Itaalia Vennad) – peaks koguma üheskoos 37–38% valijate häältest. Tõsi, need küsitluste tulemused on juba pisut vanad, sest kahel valimiseelsel nädalal on Itaalias keelatud avaliku arvamuse uuringuid korraldada.