Pildist kuuldes soovitab Lood esiti Õhtulehel minna suvalisele ristmikule, kus peaks kohe olema näha, et kõik liiklejad kasutavad roolis olles telefoni, eksides nii liikluseeskirja vastu. Ta mainib, et tavapärane olevat see isegi politsei puhul.

Õhtulehele saadeti foto, kus Tartus Riia mäel on eelmise nädala teisipäeval jäänud kaadrisse Riiamäe autokooli sõiduk, mille roolis olev juht rikub seadust ja mobiiltelefoniga räägib. Ometigi ütleb liiklusseadus selgelt, et mobiiltelefoniga autoroolis rääkimine on keelatud.

Loodi sõnul on paraku liikluses ka hullemaid probleeme, kui telefoniga rääkimine. Nii nimetab ta näitena rollerautosid, kus juht üldse liikluseeskirju ei pea tundma. Lood leiab, et telefoniga roolis olemisest tuleb kindlasti rääkida, kuid lisab, et halvast harjumusest lahti saamiseks peab muutuma üldine suhtumine. Samas tõdeb ta, et alati on olukordi, kus telefoni haaramine on paratamatu –näiteks hädajuhtumite puhul.

Päev hiljem ehk neljapäeval tunnistab Lood, et oli tõesti ise roolis ja rääkis. "Lapsega rääkimine on tähtsam," selgitab Lood, et oli sunnitud sõidu ajal vastu võtma kõne, mis tuli tema lapselt.

Ta ei kiida juhtunut heaks, kuid tunnistab, et tal on mõnel korral ette tulnud roolis helistamist. Ta teeb endale ise etteheite ja nendib, et peab ka ise kindlasti mõtlema sellele, et käsi automaatselt helisevat telefoni ei haaraks.

Loodi ei vii rivist välja isegi see, et ühiskond ootab sõiduõpetajatelt liiklejatele eeskujuks olemist. Ometigi on ju autokoolide õpetajad need, kes koolitavad meie tulevasi liiklejaid ja aitavad luua turvalist liikluskultuuri.

Kardab konkurentide vandenõud

Mida ja kuidas õpetab Lood oma autokoolis tulevastele juhtidele? Kas roolis tohib mobiiltelefoniga rääkida? Loodi sõnul õpetab ta, et targem on roolis rääkimisest loobuda, kuid tema arvates on ohtlikum siiski sõnumite saatmine.

Kas sõiduõpetajat ennast ei kohuta oht saada trahvi? Väidetavalt on keskmine trahv mobiiltelefoniga roolis rääkimise eest 100 eurot, kuid see võib ulatuda ka 200 euroni. Selle peale Lood ägeneb ja ütleb, et ootab siis trahvi, mis kinnitaks tema karistamist. Peagi lisab ta aga pehmemas toonis, et üks autoõpetaja töö iseärasusi on ka see, et tal tuleb aeg-ajalt kõnedele vastata.

"Enamikus Euroopa riikides on rääkimine lubatud. Oleme ausad, see seadus on nagunii läbikukkunud! Seda räägivad kõik," selgitab Lood ja lisab: "Roolis olemist segab see, kui sõnumeid saadetakse ja vahetatakse meile. Siis läheb pilk liikluselt ära."

Mitme vestluse väitel avaldas sõiduõpetaja muret, et kogu lugu võib olla mõne karmi konkurendi plaan ta ärile halba teha. Kinnitame ka avalikult, et foto tegi juhuslik pealtnägija, kes mööduva auto kõrvalistmel liiklusrikkumist märkas. Mureliku kodaniku silmis oligi õppesõiduautos juhtunu eriti moraalitu. Kuidas saame eeldada teiste liikluskäitumise paranemist, kui liiklejaid õpetavad sõiduõpetajad ei pea liiklusreegleid millekski?

Enne loo ilmumist näib sõiduõpetaja oma eksimust mõistvat, sest saadab oma kahetsuse: „Roolis mobiiliga rääkimine pole seadusega lubatud. See võib eriti kehvema sõiduoskuse juures ohtlik olla. Mis seal salata, sai eksitud.“

Politsei: sõiduõpetaja on tulevastele liiklejatele esimene eeskuju

Tartu patrulltalituse välijuht Maido Kolk mobiiltelefoniga roolis rääkimisse nii vabalt ei suhtu. "Liiklusseadus kehtib ühtviisi kõikidele juhtidele, sealhulgas on kohustatud kehtivaid nõudeid täitma ja piirangutest kinni pidama ka sõiduõpetajad," selgitab Kolk.

"Niisamuti eeldame liikluskuulekat ning eeskuju näitavat käitumist sõiduõpetajatelt, kes on tulevatele liiklejatele kõige esimeseks ning otsesemaks eeskujuks ja hoiakute kujundajateks," lisab välijuht Kolk.