Rasmus Rändvee on tänavu tagasi "Eesti laulul", kuid seekord konkursiväliselt. Aasta tagasi tegi Rasmus tugeva come-backi, kui saavutas oma looga "This Love" laulukonkursil suurepärase 3. koha. Sel laupäeval tuleb "Eesti Laul 2018" finaalis ning päevases peaproovis esmaettekandele tema uus singel nimega "Falling in love with you".

Lugu on kirjutatud koos Paal Pilleri ja Bert Prikenfeldiga. "See lugu on vanemgi kui "This Love". Hakkasin juba eelmise aasta algusest töötama uue muusika kallal. Käisin stuudios näiteks Iirise, Raul Ojamaa, Ewerti, Berdi ja teistegagi. Lõpuks pärast mitmete lugude salvestamist jõudsin taaskord selle looni," räägib Rasmus.

Laupäeval on Saku suurhallis Rasmusega koos laval ka esimene Läti "X Factori" võitja Arturs Gruzdinš. "Kuna meil oma sama plaadifirma, siis tundus tore ta endaga lavale kutsuda - seeläbi tutvuvad eestlased uue toreda naaberriigi lauljaga ning eks ilmselt minagi jõuan läbi tema uue publikuni Lätis," lisas Rasmus.