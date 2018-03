Möödunud pühapäeval nägime, kuidas andekas noor laulja Jennifer Marisse Cohen pääses kohtunike üksmeelel edasi saate "Eesti otsib superstaari" teatrivooru. Suured lavad pole Jenniferi jaoks võõrad, sest neiu oli üks XII noorte tantsupeo peategelastest. Tunne, kui tuhandete vaatajate silmapaarid ainiti teda jälgivad, on talle seega juba tuttav.

"Kui algselt superstaarisaatesse kandideerimise kuulutust nägin, siis ei osanud ette kujutada, et sinna ise ka jõuda võiksin - see tundus mulle liialt hirmuäratav," räägib Jennifer. Ilma oma ema utsitamiseta poleks tüdruk võib-olla saatesse läinudki. "Minu ema on aga olnud alati minu elus just see inimene, kes mind minu mugavustsoonist välja lükkab ning nii ka seekord. Tal oli õigus, kui ta ütles klišeena kõlava lause, et kaotada pole midagi. Mul on ka väga entusiastlik õde, kes toetas mind ankeedi saatmisel ja laulu valimisel," räägib tüdruk.

Jenniferi isa on ameeriklane, kes tuli Eestisse, kohtus siin naisega ja otsustas temaga pere luua. Tüdruku toetavat ja toredat perekonda nägime tele-ekraanil ka möödunud pühapäeval. Saate eelvooru oli Jenniferi kätt hoidmas ka neiu ameeriklasest isa, keda kohtunik Mihkel Raud tunnustas selle eest, et ta on nõnda suurepärase tütre üles kasvatanud.

Tüdruk tunnistab, et oli enne kohtunike ette minekut väga närvis. "Ütlesin enne uksest sisse minekut, et kümnepalli skaalal on närv praegu kindlasti kümme. Isegi tantsupeol, seda nii paljude inimeste ees, oli see pigem 8,5. Seal töötasime Jaagupiga (Jaagup Tuisk - H.P) paarina ning see taandas närvitunnet. Nüüd olin ma üksi, ainult paari sammu kaugusel Inesest, Koidust ja Mihklist. Ma ei saaks öelda, et kartsin kohtunikke, pigem kartsin, et närv veab alt ja laulan kehvasti," räägib ta.

Neiu ei tee saladust, et unistab saate võidust. "Võit tähendaks võimalust töötada muusikuna ning see oleks unistuste täitumine. Kõik senised superstaarisaate võitjad on olnud omanäolised ning mulle meeldinud, aga nii mitmedki teise, kolmanda või isegi kuuenda koha omanikud on Eesti muusikamaastikule oma jälje jätnud, ning inspireerivad nii mind kui teisi tulevasi lauljaid," sõnab ta.