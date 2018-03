Lätit Lissabonisse esindama sõitev Laura Rizzotto on 23-aastane ning sündinud Brasiilias, kuid tal on Läti juured. Peale laulmise on ta ka laulukirjutaja, pianist ja kitarrist. Muusikahariduse sai ta Bostoni Berklee muusikakolledžist, ta on õppinud ka California kunstiinstituudis ja Columbia ülikoolis.