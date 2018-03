Keri artikli lõppu ja avalda arvamust - milline laul on kõige igavam?

Iga õige eurolaulu fänn mäletab peast iga aasta võidulaulu ja Eesti esindajat. Mõni veel tublim teab ka esikolmikut. Ent igal aastal osaleb Eurovisioni laulukonkurssi lävepakul laule, mis pääsevad küll "Eesti laulu" suurele lavale, kuid jäävad seal täiesti tähelepanuta ehk viimaseks. Meenutame, kellel selline saatus viimase kümnendi jooksul on olnud.

2010

3pead – "Poolel teel"

Kollektiiv 3pead on hipsterimaailmas kõrgelt hinnatud kollektiiv, kelle väljaanda on Eesti Pops kogumikud. Eurolaval kollektiivil kõige paremini ei läinud – žürii hindas laulu eelviimase koha vääriliseks, selja taha jäi vaid Mimicry. Vaatajate hulgast teenis Malcolm Lincolni võiduga lõppenud võistlusel 3pead napilt üle 300 toetaja.

2011

Tiiu Kiik - "Second Chance"

Imearmas Kesk-Eesti muusik Tiiu Kiik jäi muusikasõpradele silma-kõrva aasta varem, kui hõljus kiikudes "Eesti laulu" laval looga "One and Only – Love". Teisel katsel läks Tiiul tükk maad kehvemini. Kiik jäi teises poolfinaalis viimaseks ja teda toetas napilt 197 inimest.

2012

Milky Whip - "My Love"

Enne seda, kui Eesti ajakirjandust võlus Ott Leplandi ja Väikese-Otti seiklused eurolaval, pidi Lepland vastu võtma 19 konkurenti kodukamaral. Milky Whip rõhus jõuliselt lavashowle. Karl Kanteri ja Helina Reinjärve tehtud laul ei võlunud žüriid ega publikut – saagiks mõlemas kategoorias viimane koht ja kõigest 410 toetuskõnet.

2013

Sarah - "Taevas valgeks läeb"

2013. aasta "Eesti laulu" kõige meeldejäävam episood oli ikkagi Winny Puhh (ja nende häbiväärne võiduta jätmine). Seal kuskil selja taga toimusid omad arengud ja kena noor lauljatar Sarah esitas Raadio Elmarile sobiva ballaadi, mis aga kellelegi peale ei läinud – 379 häält ja viimane koht ka žüriilt.

2014

Sofia Rubina – "City Lights"

Sofia Rubina on "Eesti laulul" tuttav külaline, kuid aastal 2014 läks tal üsna õnnetult. Tõsi, žürii hindas Rubinat päris soodsalt, sest selja taha jäi muuhulgas Brigita Murutar ja Maltised, ent rahvas hindas neid palju kõrgemalt. Murutari koguni nii kõrgelt, et aitasid ta 10 parema sekka.

2015

Miina – "Kohvitassi lugu"



Taas lugu, mis sobiks kenasti raadio Elmari eetrisse. Ja taas jäi laul "Eesti laulul" hätta. Kergete salongidžässi võludega lauluke sai žüriilt kaheksanda koha, kuid publik jättis Miina Riika kindlalt viimaseks.

2016

The Jingles – "Love a Little Bit"

Jonathan Flack, Hain Hoppe, Rauno Vaher, Tanel Liiberg tegid koos laulu, mis tuli tunamulluses "Eesti laulu" poolfinaalidest esimesena lavale. Mine tea, kas kontserdi lõpuks oli publik nad unustanud, kuid väga palju nende poolt ei hääletatud. Samas hääletati Würffeli loo poolt veel vähem, aga samal ajal pidas žürii just Würffelit kogu poolfinaali parimaks. Mine nüüd ja võta kinni...

2017

Laura Prits – "Hey Kiddo"

Esimese hooga ei jäänudki Laura Prits viimaseks, aga kui selgitati lisahääletusega välja viimane edasipääseja, siis ei toetanud Pritsi enam suurt keegi. Lool polnud ju vigagi, aga laval toimuv tekitas mullinätsuliku värvimürgistuse.