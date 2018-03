Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras ütles täna Tallinnas kaitseministeeriumis alanud Eesti NATO ühingu kolmandal rahvusvahelisel konverentsil "Naised, rahu ja julgeolek", et tänapäeva kaitseväes võivad naised kõiki ameteid pidada ja naisi on vaja just naistena. Kindral Riho Terras ütles, et Eesti on liiga väike, et riigikaitsest välja jätta poolt meie elanikkonnast. "See puudutab ka kaitseväge – meil ei ole erialasid ega üksusi, kus naiste osalemine oleks soost tulenevalt keelatud või piiratud. Naised ei pea olema ainult meedikud või sideväelased, vaid võivad täita kõiki ametikohti kaitseväes," rõhutas ta. Terras arvas, et tuhandete aastate jooksul kehtinud soorollide muutmine ei olegi nii lihtne kui tundub ja seda ei saa deklaratsioonide, seaduste või raha eralduste tegemisega muuta.

"Iseenesest on see ju jabur. Poisid ja tüdrukud on koos lasteaias, koolis, ülikoolis – igal pool mujal –, ja siis järsku kaitseväe teenistuses kõik see ei sobi, ei kõlba. Aga see on sellepärast, et kodus on meid nii õpetatud," lausus kindral. "Kodu ja kool on need kohad, kus neid rolle hoitakse."

Terrase sõnul naised, kes tulevad teenistusse, tahavad olla pigem mehed ja näidata, et nad on meestega võrdsed või mehe moodi. "Aga mida meil on vaja, ei ole mitte meeste, vaid naiste oskusi ja teadmisi, millega meestel, pean tunnistama, on raske hakkama saada," lausus ta. "Meil pole vaja sootuid inimesi..., vaid naiste vaadet, ja meeste poolt seda, et nad aktsepteerivad, et naised mõtlevad ja teevad asju teistmoodi nagu nad teevad seda kodus, koolis, ülikoolis. See on normaalne ning selle arusaamine ja sellega leppimine on mõistlik," märkis ta. "Püüdkem meestele selgeks teha, et naised naistena on Eesti riigikaitsele vajalikud ja mida rohkem naisi meil tulevikus Eesti riigikaitses osaleb, seda parem, ja mida rohkem me suudame vaadata nendele probleemidele ilma keskaegse luterliku pilguta, seda parem meile kõigile on," lausus Terras. Põhiettekandega esines NATO rahvusvahelise sõjalise staabi sooküsimuste nõunik, NATO sooperspektiivi komitee esimees kolonelleitnant Magdalena Dvořáková. Kokku oli kohal eksperte 7 riigist: Soome, Rootsi, Norra, Island, Belgia, Saksamaa ja Eesti. Konverents keskendus sel aastal Põhjamaade kogemusele naiste kaasamisel relvajõududes, sõjalisetes konfliktides ja konfliktijärgses tegevuses. Räägitakse Norra, Rootsi ja Soome sõjavägede sooperspektiivist ja sõjalisest tõhususest ning erioperatsioonidest, kuhu kaasatakse naisi. Konverentsi teine pool käsitles Eesti kaitseväe väljakutseid ja võimalusi, mis on seotud naiste karjääriga tegevväes ning vabatahtlikes kaitseorganisatsioonides.