2016. aastal Florida ranniku lähedal merre sukeldunud inimesed märkasid oma üllatuseks merepõhjas inimluid. Nüüdseks on selgunud, et merepõhjas on peidus iidne põlisameeriklaste matmispaik, vahendab ScienceAlert.

Vanad kalmud on 7000 aastat vanad, pärit ajast, mil Maa kliima oli külmem ja Florida rannajoon polnud veel nii kõrgele tõusnud. See selgitab ka seda, miks muistse tsivilisatsiooni jäänused on vee all, tervelt 6,5 meetri sügavusel.

Suur hauapaik laiub 3000 ruutmeetri suurusel merealusel maa-alal. Üks esimesi asju, mida teadlased suutsid tolleaegsete asukate kohta kindlaks teha, oli see, et nende toidulaud oli palju toekam kui meie oma praegu. Seda näitavad vee alt esimesena välja toodud lõualuu küljes olnud hambad, mida on tõenäoliselt kasutatud kontide järamiseks, kiulise ulukiliha ja toore toidu närimiseks.

Praeguseks on leitud kuue inimese jäänused, kuid teadlased usuvad, et see on vaid jäämäe tipp. Eksperdid teevad tööd kohaliku põliselanike kogukonnaga ning kinnitavad, et pärast uuringute läbimist saavad muistsete isikute maised jäänused kombekohaselt ja austusega ümber maetud. Mõistagi on arheoloogide ja ajaloolaste töö raskendatud, sest toimetama peab vee all sama ettevaatlikult ja põhjalikult kui maa peal.