Beautiful Me kehasalongi rullmassaaž on viimasel ajal Eestis üks enim populaarsust kogunud iluvaldkonna protseduure. See abistab sobiva kehakaalu, kauni välimuse ja hea tervise saavutamisel ning mis kõige parem: rullmassaaži mõju on tunda juba esimese korraga!

Beautiful Me kehasalongi perenaise Kee Abeli sõnul väheneb 40ndates naise kehalt kümne rullmassaažikorraga keskmiselt 20 sentimeetrit. See on aga ainult väline näitaja, sest paraneb ka tervis ja tugevneb organism.

Paljud naised teevad rullmassaažikuuri koos dieediga ja saavutavad niiviisi hämmastavaid tulemusi. „Näiteks Beautiful Me kehasalongis käis aktiivselt naine, kes tänu protseduurile ja õigele dieedile pääses maovähendusoperatsioonist. Sellised tulemused on reaalsed, sest rullmassaaž toetab organismi ja vabastab üleliigsest – lihtsalt öeldes paneb keha toimima,“ selgitab Kee.

Rullmassaaži võib nautida nii hommikul kui ka õhtul. „Kuna protseduuril on ergutav toime, meeldib paljudele alustada päeva rullmassaažiga. Teine osa inimesi soovib minna õhtusse energiliselt ja tuleb siia pärast tööd,“ räägib Kee.

Beautiful Me kehasalongi perenaine toob välja, et eriti rõõmustab teda meeste huvi rullmassaaži vastu. „Mehed vajavad hoolitsust samamoodi nagu naised. Lümfiringe ja organismi korrapärane toimimine on ka neile tervena püsimiseks vajalik, aga kahjuks jääb mehe tervisele tähelepanu juhtimine tihti naise ülesandeks,“ leiab Kee.

Esimene salong maailmas, kes pakub rullmassaaži

Rullmassaažimasin patenditi juba 1927. aastal, aktiivne kasutus algas aga 1940ndatel. Aparaadi tööpõhimõtet on palju uuritud ning välja selgitanud, et meetod on tõhus ja toimiv.

„Rullmassaaž on ohutu ega venita nahka. Seda masinat kasutavad tuhanded spordisaalid ja salongid, kuid Beautiful Me kehasalong on esimene maailmas, kes pakub rullmassaaži kõigile kättesaadavates privaatsetes ja hubastes salongides,“ räägib Kee Abel. Muide just Beautiful Me salong võttis Eestis kasutusele sõna „rullmassaaž“.

„Rullmassaažimasina keerlevad rullid puutuvad nahapinnaga kokku, aktiveerivad keha, panevad lümfisüsteemi käima ja stimuleerivad lihaseid. Tänu sellele vähenevad ümbermõõdud, paraneb enesetunne ja üldtervis,“ selgitab Kee masina tööpõhimõtet. Tunnise protseduuri ajal masseeritakse kogu keha, selle tarbeks on välja töötatud viisteist eri poosi.

„Massaaž, mis mõjutab kogu lümfisüsteemi, kiirendab lümfiringet kümme korda. See parandab naha elastsust ja ainevahetust, vähendab lümfide seiskumist ja kudede turset,“ ütleb Kee. Muide – tänu sellele protsessile väheneb ka naiste kardetud tselluliit, mis ei ole midagi muud kui naha alla kogunenud jääkained. Ka haigused tekivad sageli kehas seisvate jääkainete ja organismi laiskuse tõttut. Lihtne ja inimeste peal tõestatud rullmassaaž paneb keha toimima nii nagu peab.

Beautiful Me kehasalongi rullmassaaži saab proovida Tallinnas, Tartus või Pärnus.