Kuigi väljas paugub alles pakane, on selle aasta ehitajad juba möödunud sügisest alates valmistunud oma maja ehitamiseks. Majaehitamise juures ongi kõige raskem esimene samm: otsus rajada oma perele päriskodu aia ja maasikapeenraga, päikeseterrassi ja rohelise õuemuruga.

Oleme harjunud mõttega, et iga asi elus peab tulema omal ajal. Eriti sageli öeldakse seda eesmärkide puhul, mis tunduvad esmapilgul kättesaamatud. Enamik inimestest sooviksid elada oma majas, kuid tegelikkuses jõuavad selleni suhteliselt vähesed. Peamiseks põhjuseks maja ehitamise edasilükkamisel on harjumuspärasest „hakkama saamise tsoonist“ välja tulemine ning sobiliku ehitamise variandi leidmine. Tihti nullib igasuguse ehitamise soovi krampmõte finantseerimisvahendite puudumisest. Saan aru, et ilma rahata ei ole võimalik midagi ehitada, kuid alati tasuks minna panka ja koos spetsialistiga hinnata oma pere võimalusi konkreetsemalt. Olemasolevat kinnisvara või võimaluse korral mõnda lisatagatist kasutades saab uue kodu ehitamiseks hoog sisse lükata ja hiljem juba uut maja ennast lisafinantseeringu saamiseks pruukida. Suure säästu üldehitustöödel saab panustada omaosalusega. Kui olete seadnud eesmärgi jõuda oma majani, siis tuleks selle eesmärgi saavutamiseks hakata tegutsema kohe. Tuleb otsida lahendusi, olla avatud ning leida üles need võimalused, mida elus on alati ja igal ajal olemas.

Oma unistusi saab täita ainult siis, kui neid teostama asuda!

Majaturul on leida erinevaid ehitamise võimalusi. Kiireim ja soodsaim viis kodu ehitamiseks on puidust moodulmaja, kus ilmastikukindel tehasepakett on juba tehases valmis toodetud ning krundil jääb teha vaid detailide montaaž. Reeglina on sellised toorkarbid tehnoloogiliselt kontrollitud, kvaliteetsed ja tehase garantiiga. Püstitus on kiire ning võimalik ka talvistes tingimustes. Madala energiatarbega majad on peaaegu kõik puitkarkassil, sest muudest materjalidest sama soojapidavusega sein oleks kordades kallim. Puitkarkassil seinal ei ole eraldi kandvat ja soojust isoleerivat osa, kandev puitpruss on soojustusmaterjali sees ega suurenda seina paksust. Sel viisil on võimalik saavutada täiendavat põrandapinda. Puit on meeldiv ja soe materjal, mille tarvitamine aitab pidurdada kliima soojenemist. Parim viis puidu kasutamiseks on ehitus, sest ehitistes kasutatav puit tõmmatakse süsiniku ringest välja pikaks ajaks. Puitmaja lammutamise korral on materjal taaskasutatav energia või puitlaastplaatide tootmiseks.

Puitmaja ehitamine on ökotegu!

Puitkarkassmaja on kõige lihtsam pere soovide ja vajaduste järgi originaalprojektist ringi kohendada. Kastelli majade puhul on muudatused arhitektuurses projektis tellijale tasuta. Kuna Kastelli on olnud soome turuliider juba 1994. aastast, siis on raske leida projektlahendust, mida tehniliselt ja praktiliselt juba ehituses läbi proovitud pole. Tänu pikaajalisele ehituskogemusele nii Soomes kui ka Eestis, saame juba projekteerimise algfaasis orienteeruda parimale lõpptulemusele, kontrollitud kvaliteedile, mida iga koduomanik on väärt. Kastelli maja karkassi liimpuittehnoloogia tagab seintele jäikuse, tugevad fermid kivikatuse kandevõime ning kahesuunaline välisseinte soojustus Isover mineraalvillaga väga hea soojapidavuse. Valminud koduomanikud on peale esimest kütteperioodi meeldivalt üllatunud, kui maja ülalpidamiskulud kujunevad väiksemaks kui korteris elades. Olulist rolli majaehituses määrab ka ehitamise aeg. Aastaringselt on võimalik teostada peaaegu kõiki töid, kuid suvine ehitamine on nii ajalises kui ka rahalises plaanis soodsam. Talvekuud aga sobilikud projekteerimiseks ning ehituslubade taotlusteks. Vaatamata hangedele ja paukuvale pakasele on juba praegu paras aeg alustada oma pere unistuse elluviimist, astuda see esimene samm ning koputada majatootja uksele.

