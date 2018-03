Kõik oleme kuulnud jutte, et suurema peenisega mehed pakuvad naistele suuremat rahuldust. Oleme kuulnud toitudest, mis peaksid meis kirge sütitama. Kuid kas see kõik vastab ka tõele? Enamasti on tegu vaid seksimüütidega, mil ei ole tegeliku eluga midagi pistmist.

The Sun toob välja 11 seksimüüti, mis tegelikult paika ei pea.

1. Suured peenised pakuvad suuremat rahuldust