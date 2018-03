Arvamusi on ka vastupidiseid. "Võibolla on keegi ülitundlik, aga sigaretist tulev üks mahv või tossumasin ei tee tõesti midagi. Tõenäoliselt on linnaliikluses 100m kõndimine palju ebatervislikum," arvab üks lugeja.

Õhtulehe kommentaariumis tekitas teema tugeva diskussiooni ja näib, et teema puudutas nii mõndagi. "Olen ka sellisel etendusel käinud ja päris ees istunud. Ventilatsioon tõi suitsu näkku ja see tõesti ei olnud meeldiv," kirjutab Mall kommentaariumis. Teine avaldab, et suitsetamine teatrilaval on lausa satanism!

"Olen olnud ka suitsetaja, aga umbes 10 aastat enam ei suitseta. Mind häirib ka väga kui etendustes suitsetatakse. Tänapäeval on keelatud sõna "neeger" välja öelda, peetakse halvustavaks sõnaks. Miks ei keelata suitsetamist laval? Piip, sigar või sigaret võivad süütamata hambus olla," soovitab Vanaema lavakunstnikele.

Inimene jagab seisukohta eelkõnelejaga ja tunnistab, et tedagi häirib saalis leviv suitsuhais. "Pole terve elu suitsetanud, ega oma popsivaid sõpruskonda, seega on ka minu jaox vastik lavalt tulev suitsuhais," kirjutab ta.

"Ma ei kannata ka sigareti suitsu haisu. Mitte küll iga kord ei muutu see hais väljakannatamatuks aga pooltel juhtudel küll. Sõltub ka sellest, mida tõmmatakse. Piibu tubaka haisu kannatan välja miskipärast (palju neid piibutajaid tegelikult tänapäeval enam ikka on). Samuti ei kannata neid autodesse riputatud Wunderbaume, eriti vaniljelõhnalisi. Üle 5 km taksos vastu ei pea, neil enamasti peegel ägab nende lõhnakuusekeste all. Pikk jutt aga tahtsin seda öelda, et igal inimesel võib olla mõni selline lõhn, mida ta välja ei kannata, inimest selle pärast halvustada ei ei ole mõtet, parem ei hakka tal ega teil endil. Teatris oleksin ise vast mõne kaugema koha valinud, teismeline ei tulnud ilmselt selle peale," arutleb Kellele hais, kellele aroom.

"Ega tõesti teatris käimises midagi meeldivat ei ole, higilõhn, üledoseeritud lõhnaveed, kuklasse hingeldamine, pidev köhatamine või kauakestvad köhahood, laval suitsetamine ja ropendamine, peale esimest vaatust palju lahkujaid," loetleb nojah põhjusi, miks teatris käimine meeldiv pole.

"Ei suitsule!" propageerib astmaatik.

On muidki probleeme!

"Suitsetajaid, narkomaane ja alkohhoolikuid peab näitama lastele iga päev. Ma arvan nii! Kõik oleneb kontekstist, kuidas seda esitatakse. Aktsiisid on võimalus teenida raha õnnetute inimeste pealt, Haridus ja kasvatus on need mis vähendavad joomarlust," arvab üks kommenteerija Ähh!, et teatrilaval suitsetamine ongi hea õppetund.

Irf arvab, et suitsetamine teatris pole mingi teema. "Näitekirjanik kirjutab remargi, kus näitleja peab laval piipu toppima ja lisab teksti, kus tegelane peab kiruma, et see kuradi toru ei tõmba nagu vaja ja mahv tubakat on mõnus. Ja siis tuleb lumehelbeke ja leiab, et piibu peab asendama porgandiga, et ei suitsetataks, kusjuures tekst peab samaks jääma. Eks mõni kriitik leiab hiljem mingi postmodernistliku sürriilmingu ja arvab väga tähendusliku olevat, et tegelane käsitleb porganit nagu piipu," arutleb ta.

Üks lugejatest märgib, et autod lasevad tohutus koguses gaase välja ja külma ilmaga on ainult osa neist näha. "Sõites teise auto taga Tallinnast Tartusse hingate te seda mürki 2,5 tundi sisse. Linnas palju suuremas koguses + soolade ja asfaldi tolmu," mõtiskleb ta.