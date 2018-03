Õhtuleht avaldab Eesti 100. sünnipäeva puhul videote seeria, kus tuntud ja armastatud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

BC Kalev/Cramp korvpallur Martin Dorbek soovib Eestile 100. sünnipäevaks turvalist tulevikku. "Kõige eredam mälestus Eestiga seonduvalt on mul aga see, kui Eesti korvapllikoondise mängu ajal Saku suurhallis mikrofon töötamast lakkas ja kogu saalis olnud rahvas hakkas hümni kaasa laulma. See oli väga võimas tunne!"

Vaata Dorbeku täispikka mõtisklust videost!