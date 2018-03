Torutööde pakkuja Toruexpert esindaja Aleksandr Sentšišeni sõnul külmaperioodi saabumisel väljakutsete arv kahekordistus ning praegu on neil kuni neljapäevane ootejärjekord.

Nädalapäevad paukunud pakane hoiab torumehi tegevuses, sest lisaks igapäevastele probleemidele tuleb sageli käia ka külmunud torusid sulatamas. Külm hoiab tegevuses ka automehaanikuid - autoabi väljakutseid on kordades rohkem kui tavaliselt.

Toruexperdi jaoks on põhiprobleemiks ehitusjärgus olevate hoonete torustikud, samuti ebakorrektselt paigaldatud torustikud ja inimeste hooletus, sest sageli unustatakse küttekaabel sisse lülitada või jäetakse lahti sulgemist vajavad avad.

Torude külmumise vältimiseks tuleb veetorud paigaldada 1,5-2 meetrit maapinnast madalamale, sest nii sügaval maa ei külmu. Kui see pole võimalik, peab paigaldama küttekaabli. Tihti külmuvad torud just majasisendi kohal, sest sisendit ei ehitata piisavalt sügavale ega isoleerita toru betoonist.

Torude külmumisel ei tohi neid kindlasti lahtise tulega sulatama asuda. Plasttorusid saab sulatada aurugeneraatori, sooja vee või mõne kütteallika, näiteks soojapuhuriga. Metalltoru või kraani sulatamiseks sobib samuti soojapuhur või mõni muu kütteelement. Ka võib metalltoru sulatamiseks kasutada madalpingega vooluallikat, kuid sel juhul tuleks appi kutsuda spetsialist.

Autoabi väljakutseid on kolm kuni neli korda rohkem

Ööpäevaringselt teenindav Autoabi pakub lahendusi kõikidele muredele igas Eesti otsas. Autoabi juht Taimar Pärtel tõdeb, et pakane hoiab töötajaid pidevas tegevuses.

"Käivitusabi pakume tavapärasest 3-4 korda rohkem," ütleb Pärtel ja räägib, et peamiseks väljakutse põhjuseks on autod, mis ei lähe tööle. "Põhilised mured on seotud peamiselt tühjenenud akudega," märgib ta.