Daily Maili teatel põhjustab pakast ja lumetuisku torm Emma, mis põrkub Atlandi ookeanilt voogava Elajaga Idast (Beast from the East) ehk arktilise Venemaalt saabuva õhumassiga. Õhutemperatuurid langesid läinud ööl kuni -16 kraadini, mis on kõige hullem külm, mida Briti saartel viimase kaheksa aasta jooksul nähtud.

Suurbritannias andis ilmajaam 24 tunni jooksul kaks korda kõrgeima taseme ilmahoiatuse ehk „punase hoiatuse“. Riigi edelaosas on oodata kuni pool meetrit lund, Lincolnshire’s on enamik maanteid läbipääsmatud ja Glasgow lähistel jäid autojuhid seoses erakorraliste ilmaoludega ööseks oma autodesse lõksu.

Glasgow lähistel jäid M80 maanteel inimesed kuni 13 tunniks oma autodesse lõksu ja paljud masinaomanikud on oma sõidukid hüljanud. Politsei teatel on enamik maanteid Lincolnshire’s läbimatud ja isegi lumesahad pole suutnud läbi murda. Inimesi on hoiatatud, et nad ei läheks autoga maanteele, kui pole just „absoluutselt hädavajalik“.

Lume tõttu ilmateenistuse antud punane hoiatus on konkreetselt Inglismaal kõigi aegade esimene. „Oodata on tugevat lumesadu ja tormitingimusi,“ teatas kohalik ilmateenistus. „Lumele lisanduvad väga tugevad idatuuled ja tekib tõsine libedus.“

Täna õhtul on lõuna pool ilmajaama teatel oodata jäävihma. Ühistranspordireiside edasilükkumine ja ärajäämine on „väga tõenäolised“. Teedel pidurdab liiklemist paks lumekiht ning karta on ka elektrikatkestusi ja puude murdumist raske lume ning jää all.

Esimesena punase hoiatuse saanud Šotimaal suleti eile enam kui 1600 kooli ja koju saadeti umbes 450 000 last. Uksed olid sunnitud sulgema ka kõrgkoolid ja paljud ärid. Üle Šotimaa jäi vooluta umbes 30 000 kodu ja väidetavalt mõõdeti suuremates linnades külmem õhutemperatuur kui Gröönimaal ja Siberis.