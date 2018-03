Jäätee pikkusega 9,6 km on avatud valgel ajal kell 7.30-17.30. Jääteele saab Ääsmäe–Rohuküla maantee 80. km-lt sõites enne Rohuküla sadamat paremale vastavalt suunaviidale „Vormsi jäätee“. Vormsil asub pealesõit Sviby sadama muuli alguses. Jäätee trassikoridor on märgistatud kadakatega. Teed hooldab Lääne Teed OÜ.

• jäätee on liiklemiseks avatud ainult valge ajal, alla 300 m nähtavuse korral liiklus suletakse;

• soovitav sõidukiirus on kuni 25 km/h või 40-70 km/h (kiirusel 25-40 km/h võib sõiduk tekitada jää lõhkumist soodustavat resonantslainet);

• jääteele võib sõita ainult tähistatud kohtadest, minimaalselt 2 minutilise ajavahemiku järel;

• sõiduki vahet eessõitjaga tuleb hoida vähemalt 250 m;

• keelatud on eessõitjast möödumine ja kahesuunaline sõit samal sõidurajal;

• tähistatud jääteest kõrvale sõita ei ole lubatud;

• turvavööd peab hoidma lahti ja tuleb jälgida, et sõiduki uksed oleks kergesti avatavad;

• ebatasased kohad tuleb ületada võimalikult väikese kiirusega;

• jääteel ei tohi autot seisma jätta, kihutada, liigelda tuisuga, uduga, pimedas.

Jääteele sõites salvesta mobiiltelefoni jäätee alguse viidal olev valvetalituse number, et vajadusel abi kutsuda.