Saaremaa päritolu lauljate Tuuli Ranna ja Kristel Aaslaiu duos Öed on ühinenud eriline saare essents. Täna ilmus nende esimene singel “Ära käpi mind”. Öed laulavad eesti keeles ja idee sündis eelkõige sõprusest ning ühisest muusikalisest seotusest.

Öed eestikeelne lüürika on julge ja konkreetne, ent pingevaba. Et oleks endal ja teistel lõbus, luuakse tantsitavat ja suhestutavat muusikat ning võetakse asja kergelt. Singli “Ära käpi mind” taust on ühelt poolt tõsine, teisalt soodustab aga kergemalt asjadele lähenema.