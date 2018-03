Minimalism sisedisainis on viimastel aastakümnetel üks stabiilsemaid ja klassikalisemalt ilusamaid lahendusi. Kindlasti ei tähenda minimalism interjööris ainult mööbli vähesust, vaid keskendumist kindlatele asjadele. Jagame teiega põhimõtteid, mis aitavad oma kodu disainides saavutada minimalismi ja sellega kaasneva silmailu.

Neutraalsed värvid

Minimalistlikel interjööridel on peamiselt kaks ühist joont - lihtsus ja puhtus. Sama kehtib ka värvi- ja toonivalikute kohta. Kuldreegel on, et minimalismis on värvivalik ühtlases värvis, kuid mängida saab toonidega. Puhtuse ja lihtsuse tekitamiseks on eelistatud heledad värvid, mille puhul tuleb olla siiski ka pisut ettevaatlik. Liiga ühes toonis värvid võivad jätta pisut kõleda ja monotoonse mulje. Soovitame kasutada 60/30/10 reeglit. See tähendab, et on üks dominantne värv, üks toetav värv ning üks värv, mis lubab lisada mõnusat aktsenti.

Fookus mööblil

Otsides minimalistlikku joont, siis tuleb meeles pidada, et mööbel mängib selles võtmerolli. Selline disain mängib väga suuresti funktsionaalsuse peale, seega on mööbliesemed justkui kuningad, kellele kogu tähelepanu peaks pöörduma. Mida vähem on ruumis asju, mis mööblilt tähelepanu tõmbavad, seda suurem on minimalismi effekt.

Kuna mööbel saab palju tähelepanu, siis tasub nendesse investeerida ja valida pisut kallemaid mööbliesemeid, mis on tänu tähelepanu rohkusele oma hinda väärt. Kindlasti tasub võimalusel eelistada lihtsaid, konkreetsete joontega ja naturaalsest materialist tehtud mööbliesemeid.

Asjade "peitmine"

Puhast ja lihtsat disaini aitab paljuski tagada funktsionaalsus. See tähendab piisavalt ruumi asjade hoiustamiseks ja "peitmiseks". Eluruumides tekib paratamatult palju igapäevaselt vajalikke asju, mis tihtipeale jäävad "silma alla" ja tekitavad ebavajalikku visuaalset müra. Minimalistliku kujunduse juures ongi seega ülimalt oluline, et kõik ebavajalikud elemendid asuksid kinniste uste taga. Selleks on sobilik vajadusel lisada tuppa mõni lisa-kummut või suurem kapp.

Aktsendid

Aktsendid ehk väikesed kogupilti soosivad detailid on minimalismi puhul suure tähtsusega. Ühelt poolt väikesed, kuid teisalt mõjukad aksessuaarid on minimalismi puhul nagu "kirss tordil". Kuigi võib tekkida hirm, et iga aksessuaar lõhub minimalistlikkust, siis mõned kindlad aksessuaarid on just sellised, mis teevad minimalistliku joonega ruumid täiuslikuks.

Allikas: Furgner

