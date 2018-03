Põhja-Saksamaal Hamburgis mõistis kohus neljapäeval eluks ajaks vangi 27aastase palestiinlase Ahmad Alhawi, kes tappis mullu juulis Barmbeki linnaosas Edeka supermarketis ja selle lähedal noaga ühe ja haavas tõsisemalt kuut inimest.

(AFP/Scanpix)

Ahmad Alhaw tunnistas eeluurimise ajal, et on terrorist ning soovis võimalikult palju Saksa kristlasi tappa. Alhaw rääkis ülekuulamisel uurijatele, et kavandas tegelikult võimalikult suure arvu kristlaste tapmiseks veokirünnakut, kuid otsustas siis kasutada relvana ikkagi nuga. Ta hankis selle mullu 28. juuli pärastlõunal Hamburgis Barmbeki linnaosas Edeka supermarketist. Tegemist oli 20 sentimeetri pikkuse teraga kööginoaga.

Alhaw ründas pärast pakendi avamist noaga kaupluses kahte inimest ja vigastas neid raskelt. Üks rünnatutest, 50aastane Matthias P. suri saadud vigastustesse. Seejärel lahkus Alhaw supermarketist ,ja lõi hüüete „Allahu akbar“ saatel noaga veel viit inimest. Veretööd pealt näinud mehed hakkasid kurjategijat jälitama. Nad ründasid teda toolidega, tegid ta kahjutuks ja andsid kohale jõudnud politseinikele üle.