Suurbritannias astus kohtu ette mees, kes pakkus 13aastasele poisile luksusautos surmaga lõppenud lõbusõitu.

13aastane Alexander Worth ronis Ferrarisse, et lasta endast pilt teha, kui autojuht Matthew Cobden pakkus, et võiks poisi ka sõitma viia, kirjutab Daily Mail. Turvavööd kumbki autos olija ei kinnitanud. Kaamerapildist on näha, kuidas Worth autosse istub ja platsilt minema sõidetakse. Mõned hetked pärast kaadrist kadumist kaotas Cobden auto üle kontrolli ja sõitis vastu posti, mille tagajärjel auto õhku paiskus. Worth suri saadud vigastustesse.

Cobdenit süüdistatakse hooletu sõiduga surma põhjustamises. Kohtu andmetel alahindas juht auto võimsust ning ülehindas valitud teed, kus soovitatav kiirus on alla 20 km/h. Uurimisel selgus, et auto kiirus oli avariihetkel vähemalt 60km/h. Lisaks töötas auto kaheteistkümnest silindrist vaid kuus. Cobdeni kaitsja sõnul kaotas mees lihtsalt võimsa auto üle kontrolli.

Vaata videost 13aastase Alexander Worthi viimaseid hetki enne saatuslikku avariid.

MATT COBDEN APPEARS IN COURT OVER FERRARI F50 CRASH THAT KILLED 13 YEAR OLD ALEXANDER WORTH https://t.co/MnMTQVnfU4 pic.twitter.com/n9BkpCIJXJ — PETROLHEDONISTIC (@PetHedTweets) February 19, 2018

Fatal Ferrari F50 Crash Trial: Cobden emotionally gave evidence to the court “I think about it all the time” https://t.co/92OlmUV8UT pic.twitter.com/6zPDtg9C7O — PETROLHEDONISTIC (@PetHedTweets) February 28, 2018